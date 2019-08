Hangeland: – Solskjær har endret United

Følg RA Sporten på Facebook !

Etter en fryktelig avslutning på forrige sesong mener tidligere Premier League-profil Hangeland å merke at optimismen langt på vei er tilbake på Old Trafford. Gode resultater i sommerens treningskamper har bidratt til det.

Det gir manager Solskjær en viss grad av arbeidsro inn mot serieåpningen mot Chelsea om drøye to uker.

– Jeg synes totalt sett at det han har gjort med United denne sommeren er fantastisk. Nesten en snuoperasjon, egentlig. Da de gikk av den siste kampen og hadde røket 0–2 for Cardiff, og i tillegg vant noe sånt som to av de siste tolv kampene, var det ganske dårlig stemning. Mange begynte å lure på om Solskjær-ansettelsen kom for tidlig. Nå ser det i hvert fall utad ut som at han har klart å gjenskape den positiviteten og entusiasmen som er hans fremste virkemiddel, sier Hangeland til NTB.

Kan snu fort

38-åringen, som er klar for en ny sesong i rollen som TV 2-ekspert, peker på at viktigheten av fem strake seirer på like mange treningskamper den siste tiden ikke skal undervurderes.

– Det er selvsagt sånn at resultater i pre-season normalt ikke betyr noen ting, men jeg tror det betyr noe for Solskjær i den situasjonen han var i. Han må klare å starte sesongen med positivitet, og den oppgaven har han løst, sier Hangeland.

– Hvilke tegn ser du til at entusiasmen er tilbake?

– Du ser at de angriper med en enorm sult når de angriper, og Pogba-saken ser også ut til å være løst. Det var ekstremt viktig. Det virker som man har gått fra litt småkonflikter til en mye mer harmonisk tropp.

Den optimismen han nå mener å se rundt Solskjærs Manchester United-prosjekt er samtidig ferskvare. Hangeland er krystallklar på at det gjelder å ikke få for mange feilskjær i sesonginnledningen.

– Det kan snu veldig fort, og det snur jo fortere for hvert år som går. Toget går fra perrongen fra start i Premier League, og det gjelder for alle klubber. Skal du henge med, må du plukke poeng med en gang, og Solskjær vil åpenbart ha et ekstra blikk på seg kontra de andre topp seks-managerne. Han er mer uprøvd, og folk husker jo slutten av forrige sesong, sier den tidligere Premier League-profilen – og legger til med et smil:

– Han blir nok veldig glad hvis han vinner de første kampene.

Mer krevende enn statsminister?

Den blytunge avslutningen på forrige sesong satte fyr på spekulasjonene om at Solskjærs tid som Manchester United-manager kunne bli kort. Hangeland mener det ville være en skandale dersom kristiansunderen hadde fått sparken allerede i vår.

– Jeg ser at noen har diskutert det, men når du først har ansatt ham, må du gi han litt tid. Heldigvis gjorde de det, men de onde tungene vil jo dukke opp igjen før jul hvis det går dårlig. Ingen tvil om det, men jeg er forsiktig optimist med tanke på United-laget. Jeg synes det ser ganske bra ut, sier 38-åringen.

Han misunner samtidig ikke Solskjær jobben med å skulle gjenreise United-æren etter en sesong som ble meget svak til Old Trafford-klubben å være.

– Det å være manager på dette nivået må vel være noen av de mest krevende jobbene det går an å ha. Ikke bare i idretten. Du får spørre Erna Solberg om hun har en mer krevende jobb. Jeg er ikke sikker, sier Hangeland, men er rask med å legge til:

– Men dette er noe han har valgt, og det ser ut til at han trives med det. Samtidig kjenner jeg Ole Gunnar litt, og han er ikke en type som har lyst til å stå i den stormen. Han trenger positivitet og gode resultater.

Styrket forsvar

To uker før seriestart har United forsterket spillerstallen med høyrebacken Aron Wan-Bissaka og kantspilleren Daniel James. I tillegg skal Solskjær ønske å forsterke midtforsvaret med Leicesters Harry Maguire.

– Jeg tror de veldig gjerne vil ha på plass Maguire. Det vil være en vesentlig forsterkning. Med ny høyreback i tillegg til han, har de plutselig et godt forsvar, i stedet for et forsvar alle stiller litt spørsmål ved, sier Brede Hangeland.

TV 2-eksperten forstår samtidig at det eventuelt sitter langt inne å innfri det økonomiske kravet Leicester angivelig skal ha stilt for å slippe den engelske forsvarskjempen.

– 90 millioner pund som det snakkes om … det virker som United konsekvent betaler en merpris fordi de er Manchester United. Men har de pengene, så har de pengene. Det er mye penger, men sånn har det blitt, sier 38-åringen.

Serieåpningen mot Chelsea etterfølges av en vrien bortekamp mot Wolves og hjemmekamp mot Crystal Palace for Solskjærs United. Første kapittel i den nye sesongen skrives søndag 11. august.

