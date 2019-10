– Jeg er veldig glad og litt overrasket, sier Eirik Bø, daglig leder i Stavanger-forlaget Pelikanen.

Siden 2013 har Pelikanen vært forlaget som har oversatt og gitt ut Peter Handkes bøker i Norge. I dag kl 13 ble Handke tildelt Nobels litteraturpris for 2019, og siden har ikke telefonen stått stille på det som ellers ville vært en rolig torsdag for Pelikanen.

Les også: Nobels litteraturpris til polske Olga Tokarczuk og østerrikske Peter Handke

Forlaget er startet og deleid av Karl Ove Knausgård, som har vært en framtredende forsvarer for Peter Handke under kontroversene rundt den østerriske forfatteren de siste årene.

Les også: Knausgård er opprørt over Handke-debatten

Det skapte en opprivende debatt og mange protester i Norge da Handke i 2014 ble tildelt den internasjonale Ibsen-prisen. Kritikerne mente Handke bagatelliserte serbiske overgrep under borgerkrigene på Balkan. Han ble kalt «fascist» av demonstranter som hadde møtt opp da Handke kom til Oslo i anledning utdelingen.

Peter Handke holdt tale i den folkemord-tiltalte serbiske eks-presidenten Slobodan Milosevics begravelse i 2006.

Inspirasjon

– Handke er kontroversiell, særlig for sine uttalelser om konflikten i det tidligere Jugoslavia. Han er ingen diplomatisk figur. Men hans litterære betydning kan det ikke stilles spørsmål ved. Han er en nestor i europeisk litteratur, både med sine scenetekster og romaner. Han har vært til stor inspirasjon for flere generasjoner forfattere, ikke minst i Norge. At han fikk Nobelprisen nå, kom likevel litt overraskende, sier Eirik Bø, daglig leder i Pelikanen.

Svenska Akademien begrunner tildelingen med Handkes store innflytelse i litteraturen, og skriver at Handke «med stor språkkunst har utforsket periferien og menneskets konkrete erfaring».

– Men tildelingen av Nobels litteraturpris til Handke vil bli omstridt, det venter jeg. Det kom en tjukk bok på norsk – «Handke-debatten» – etter Ibsen-prisen. Denne debatten vil nok dukke opp igjen nå, sier Eirik Bø.

Flere av Handkes utgivelser på Pelikanen er utsolgt fra forlaget.

– «Det store fallet» som vi ga ut i 2013 kommer i pocketutgave nå. Så skal vi se på rettighetene vi sitter på, og hvordan vi kan få Handkes forfatterskap i handelen, sier Bø.

Les også: Handke-debatten kommer tilbake

«Det store fallet» var første gangen Handke ble utgitt på norsk siden 1996.

I 2015 ga Pelikanen ut «Jugoslavia: Tre reiser» med hans omstridte tekster fra bl.a. Serbia.

I fjor utga Pelikanen Handkes skuespill «Spørrespillet eller reisen til det sonore landet» som ble satt opp på Nationaltheatret høsten 2018.

Les også: Pelikanen i pluss

Det Norske Samlaget har også gitt ut flere av Peter Handkes skuespill oversatt av Jon Fosse, i Fosses serie utvalgt dramatikk.

Les også: Møtet mellom Karl Ove Knausgård og Peter Handke - Dagsavisen var med under utdelingen av Ibsen-prisen