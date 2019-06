Håndballjentene sikret VM-billetten

Følg RA Sporten på Facebook !

Norge hadde avgjort kampen om VM-billetten med 34-21-seier i Hviterussland fredag, men var nådeløse fra avkast i Sotra Arena. Etter seks og et halvt minutt sto det 8-0 til Norge. Hviterusserne scoret sitt første mål ett minutt senere, men etter 12 minutter banket Kari Brattset inn sin sjette scoring og sendte hjemmelaget opp i 12-1.

Derfra slapp de norske seg ned og lot hviterusserne få være med å leke. Resten av omgangen scoret gjestene faktisk flere mål enn Norge, og ved pause sto det 21-11.

Hviterussland fortsatte å yppe seg etter pause, og de norske slet med å komme opp på sitt beste nivå igjen. Gjestene scoret omgangens tre første mål og knappet stadig inn på Norges ledelse. Seks minutter før slutt var ledelsen nede i fire mål, og to minutter før slutt i tre, men seieren kom aldri i alvorlig fare.

Norge er uansett klar for VM-sluttspillet i Kumamoto vest i Japan, en turnering som avvikles i tiden 30. november til 15. desember. Trekningen av gruppespillet skjer 21. juni, og det er god sjanse for at Norge blir toppseedet. I VM blir det fire grupper a seks lag, og de tre beste i hver går til hovedrunden.

Det blir første gang kvinnelandslaget spiller et mesterskap i Japan, men planen er at laget skal vende tilbake dit for å spille om OL-medaljer under Tokyo-lekene neste sommer.

