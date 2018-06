Håndballgutta VM-klare tross tap

Rogalandsavis

Av: NTB

Sander Sagosen og lagkameratene hadde seks mål å gå på fra den første omspillskampen i Stavanger lørdag. Det viste seg til slutt å holde i massevis i sveitsiske Zug.

Inspirert av et entusiastisk hjemmepublikum åpnet riktignok sveitserne friskt og ledet 9-6 snaut midtveis i første omgang. De norske gutta sløste med sjansene, men anført av Sander Sagosen og en velopplagt Torbjørn Bergerud i målet løftet laget seg etter hvert.

Etter 20 minutters spill utliknet Sagosen til 11-11 med sitt femte mål i kampen. Dermed var balansen i kampen gjenopprettet.

Bergerud sto på sin side for ni redninger, to av dem på straffekast, i en strålende første omgang. Ved pause ledet Norge 16-15.

Heseblesende start

Om første omgang startet med en sveitsisk offensiv, ble ikke starten på den andre mindre minneverdig for hjemmepublikummet i Zug. Etter heseblesende åpningsminutter var vertene plutselig på ny tre mål foran med 20-17.

Den sveitsiske målvakten Nikola Portner, som vant mesterligaen med franske Montpellier denne sesongen, vartet opp med sju raske redninger.

Da Portner så satte inn 22-18 i det tomme norske målet, valgte Norges landslagssjef Christian Berge å ta timeout. Det gjorde åpenbart laget godt.

Nærmere å innhente de seks nødvendige målene kom nemlig aldri vertene.

Espen Christensen kom inn i det norske målet og reddet fem av de seks første skuddene han ble forsøkt overlistet med. Bergerud bidro i tillegg ytterligere to strafferedninger. Da ble oppgaven umulig for Sveits.

Sagosen-show

Sander Sagosen gjorde en ny praktkamp og ble igjen Norges mestscorende spiller med 11 mål. Sveitsernes store stjerne Andy Schmid var også glitrende og endte på 12.

I Stavanger lørdag endte Sagosen på ti mål. 21 mål på to kamper ble et viktig bidratt til at Norge sikret VM-billetten.

Med tirsdagens seier kan de norske gutta for alvor starte forberedelsene til neste års VM-sluttspill. Det går i tidsrommet 10. til 27. januar i Danmark og Tyskland.

Norges innledende gruppe (fem kamper) spilles i København. Det er ikke avklart hvor mellomrunden eventuelt går for norsk del. Semifinalene går i Hamburg, mens bronsekamp og finale er lagt til Herning.

Norge spilte VM-finale i 2017 og tapte da for vertsnasjon Frankrike.