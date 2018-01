Rogalandsavis

Håndballandslaget, med den lokale kvartetten Gøran Søgård Johannessen, Kristian Bjørnsen, Ole Erevik og Espen Christensen på laget, ble under Idrettsgallaen på Hamar kåret til årets lag for prestasjonene under håndball-VM i januar i fjor.

Håndballgutta gjorde det få hadde drømt om da de spilte seg til VM-finale mot Frankrike. Håndballgutta tapte finalen 26-33, men kunne likevel glede seg over å ha tatt Norges første mesterskapsmedalje på herresiden noensinne.

Når EM i Kroatia starter senere denne måneden, er Norge blant medaljehåpene. Lørdag ble laget hedret på Hamar.

– Jeg vil takke alle som har gjort og gjør det mulig at vi skal prestere sammen, sa landslagssjef Christian Berge fra Paris.

Landslagsgutta spiller firenasjonersturnering i Frankrike denne helgen, og slo Danmark 27-25 tidligere lørdag.

– Jeg vil takke de gutta som er her. Det er utrolig at vi faktisk får en sånn pris. For ti år siden satt vi på tribunen på rad 577 og var der som gjester, og hadde en drøm om å være der som alle de andre flotte idrettsutøverne. Nå har vi fått det. Tusen takk, gutta. Suverent, sa landslagskaptein Bjarte Myrhol og så mot lagkameratene.

Warholm-trener ble årets trener

Karsten Warholms supertrener Leif Olav Alnes fulgte opp eleven med pris under Idrettsgallaen 2018 lørdag. Alnes ble «Årets trener» i 2017.

Leif Olav Alnes (friidrett), Christian Berge (håndball), Åge Hareide (fotball), Thorir Hergeirsson (håndball), Roar Hjelmeset (langrenn) og Gjert Ingebrigtsen (friidrett) var nominert til prisen, som hadde flere sterke kandidater med store prestasjoner i 2017.

– Jeg har troen på at i denne sammenheng er det treneren som blir tatt bilde av med den beste utøveren som vinner, spøkte Alnes.

– Jeg vil takke Karsten Warholm. Vi bruker mye tid sammen. Vi har ganske dårlig humor, men vi deler samme type humor, la han til, før han takket familien.

Skarstein slo Rung

Birgit Skarstein ble kåret til «Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver» under Idrettsgallaen 2018 på Hamar lørdag. I sesongen da pararoerne gikk fra å konkurrere over 1000 meter til det dobbelte, satte Skarstein verdensrekord og leverte uslåelige prestasjoner i VM da hun vant singlesculler i klasse para PR1.