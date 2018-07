Han sliter med samvittigheten

Rogalandsavis

På dagen fem år etter at han forlot Sandnes Ulf til fordel for Kalmar, under kontroversielle omstendigheter, var han tilbake på treningsfeltet.

Holmvik skal spille for de lyseblå ut sesongen. Håpet er at han, sammen med de andre nykommerne, skal bidra til å restarte sesongen.

Om det blir full klaff kan mannskapet til Bengt Sæternes fortsatt snike seg opp i Eliteserien via bakveien.

Horisonten til Holmvik strekker seg dog ikke lengre fram i tid enn ut sesongen.

– Når du er i min alder tar du ett år av gangen. Blir det én sesong til etter dette – så blir det en sesong til, sier Holmvik.

Usikker på framtiden

Han erkjenner at han i utgangspunktet var usikker på om han skulle spille videre i Vidar etter denne sesongen eller legge opp.

– Nå får vi se litt på hva kroppen sier og hva klubben sier etter denne sesongen.

Han har hatt en veldig fin tid på Lassa med spill i 2. divisjon. Med et Vidar i prekær skadekrise erkjenner han glatt at det var meget vanskelig å dra nå, men ambisjonene vant til slutt den interne samvittighetskrangelen i hodet hans.

– Aller mest kjente jeg på å forlate Vidar slik situasjonen er nå. Jeg hadde en god prat med Roger Nilsen og Kristian Sørli om det. De sa at jeg måtte følge hjertet, men det var tungt. Jeg sov ikke mye den natten jeg bestemte meg. Jeg er en samvittighetsfull person.

Den tidligere Stabæk-, Brann-, Bryne- og Kalmar-spilleren lovpriser spillergruppen og miljøet i Vidar.

– Dersom det hadde vært 20 skadefrie spillere på høyt nivå hadde det vært mye lettere å stikke, sier han.

Nå er håpet å gå rett inn på laget for å bidra for Ulf. Han regner med å få muligheter – og at han fortsatt er god nok til å bevise at han fortjener en plass når én kamps karantene er ferdig sonet.

Restart på restarten

– Vi hadde Bjørnar på blokken allerede da han trente med Viking i vinter. Da var timingen feil. Men nå passet det bra, sier Bengt Sæternes.

Sandnes Ulf treneren måtte startet sitt prosjekt på ni med store utskiftninger i vinter. Nå blir det nok en restart med ytterligere fem nye inn i sommer. Sæternes håper spillerne også skjønner det og at nye relasjoner kan få gang på et angrepsspill som tidvis har virket litt låst. Så håper han at omgivelsene ser at det behøves mer tid – og ikke minst at sekken også kan snøres igjen bakover.

Det siste behøves definitivt når frittscorende Ull./Kisa kommer på besøk søndag. Da vil blant annet spissen Sanel Kapidzic få sin debut.

– Ull./Kisa har hatt en fin sesong og vi vet hva som kommer. Men først må vi tenke på oss selv.

Fakta:

Navn: Bjørnar Pettersen Holmvik

Alder: 33 år

Høyde: 175

Vekt:73 kg

Posisjon på banen: Back, stopper og midtbane.

Tidligere klubber: Stabæk, Brann, Sandnes Ulf, Kalmar FF, Fredrikstad, Bryne, Vidar.

Aktuell: Tilbake hos Sandnes Ulf på en kontrakt ut sesongen.