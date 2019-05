«Han har gjort det kult å heie på Viking igjen»

Følg RA Sporten på Facebook !

Da Viking rykket ned senhøsten 2017 lå klubben nede med brukket rygg. Bare drøyt halvannet år senere kunne spillere og trenere gå i folketoget på 17. mai med hodene skyhøyt hevet.

Viking er ikke langt unna lagene som kjemper om medaljene. Tre poeng bak med en kamp til gode. Stemningen er totalt snudd. Stoltheten er tilbake. Æren. Det er en enorm forskjell.

Det er bare drøye halvannet år siden egne supportere satt på en nesten tom stadion og lo av Amund Wichne da han slapp inn syv mål mot VIF. Klubben virket å være på vei rett mot avgrunnen.

Viking som stavangersk institusjon var seriøst truet. Så ille var det faktisk.

Så har det snudd. Slik det nesten bare kan snu i fotball. Viking virker så til de grader å ha lært av nedrykket og nesten-konkursen som fulgte.

Dette var restarten klubben behøvde. Ydmykheten er tilbake i alle ledd. Vissheten om at klubben er til for – og tilhører folket i Stavanger – er så til de grader tilbake der den bør være. Åpenheten er der. Smilet. Viljen. Samholdet. Det er fantastisk å se på.

Katalysatoren finner man selvsagt på toppen. Det starter ofte der. Daglig leder Eirik Henningsen og AS-leder Stig Harry Christiansen har gjort de rette grepene. Nå får de betalt med høyere renter enn de nok ventet.

Det aller beste grepet har selvsagt vært å få ringreven Bjarne Berntsen inn igjen.

Et superlokalt Viking, som nesten ikke koster penger sammenlignet med tidligere år, framstår i en utgave som går hjem aller dypest i siddishjertene.

For halvannet år siden var det nesten pinlig å holde med de mørkeblå.

Nå koker det igjen rundt klubben. Folk er igjen stolte over å holde med Viking. Det er blitt kult å være supporter igjen i rakettfart. En dinosaur fra Figgen har gjort det in og hypermoderne.

Den fantastiske festen som ble servert 16. mai føyde seg bare inn en stadig lengre rekke med store opplevelser som er blitt servert på relativt kort tid.

Og hvor kan dette ende?

Jeg skrev før sesongen at det er større sjanse for en overraskende medaljekamp enn et nedrykk med denne gjengen. Her er spillestil, ungdommelig pågangsmot og kvalitet i massevis. Mange lo godt den gangen.

Noen tippet også Viking helt sist.

Glem det!

Denne utgaven har vunnet folket tilbake. De har snart tatt halvparten av poengene som trengs for å overleve. På åtte kamper – hvor de har fått dårlig betalt i to-tre.

Nå er det bare å kjøre på videre. Rollen som hardtarbeidende underdogs kler Viking fantastisk godt.

Selvsagt skal man først og fremst komme seg over 30 poeng. Det er førsteprioritet.

Det bør likevel gå glatt. Så hvorfor ikke overraske igjen mot Molde allerede mandag?