Tekst: Stanely Wirak (Ap), ordfører i Sandnes

Henrik var en av veteranene i Sandnes Arbeiderparti. Han var medlem i en mannsalder. Han hadde flere verv opp igjennom årene som styremedlem og leder av Sentrum A-lag. Henrik ble valgt inn i bystyret og var leder av Sandnes Arbeiderparti fra 1996 til 1999.

Henrik var en meget markant bystyrerepresentant og en av Aps frontfigurer. Han har vært medlem av en rekke råd og utvalg. Han ble også innvalgt på fylkestinget og satt der en periode fra 1999. Den siste tiden før han ble syk var han fast gjest på A-kafeen og han deltok på alle partimøter der han øste av sin kunnskap og erfaringer til de som var mer ferske.

Henrik vokste opp i Gjesdal. Han reiste til sjøs i sine unge dager med Amerikalinjen. Men som mange før han returnerte han hjem igjen. Gilde eller Nortura som det heter i dag var hans arbeidsplass til han gikk av som pensjonist. Han var klubbformann hos Gilde på Forus i mange år.

Det begynner å bli en stund siden Henrik deltok på møter, men jeg husker godt de siste møter han deltok på. Han var fortsatt aktiv da jeg ble ordfører i kommunen i 2011. Henrik var som vanlig engasjert og stilte på møter for å gi gode råd på veien.

Vi minnes han som en raus person og en som brydde seg. Det var stor stas når vår gruppeleder Annelin Tangen fikk den ærverdige gullrose-pinsen hans som han hadde båret med stolthet i en årrekke. Henrik var opptatt med å løfte yngre krefter fram i politikken.

Han hadde et brennende hjerte for politikken og for Sandnes.

Henrik var aktiv og var en ivrig fotballspiller for Ålgård og Figgjo og senere også bedriftsfotball. Hans engasjement for sine hjertesaker gjorde at han ble kjent både i Gjesdal og Sandnes. Henrik var levende engasjert i sitt arbeid for å skape en god by og å kunne gi unge og eldre gode vilkår. Hans mange leserinnlegg gjennom flere tiår vitner om et levende engasjement. For meg var Henrik en god samtalepartner. Han hadde klare standpunkter og han nølte aldri på hva som han mente var rett. Han lærte meg mye om politikk.

Våre tanker går i dag til hans kone Berit og øvrige familie. Vi lyser fred over Henrik sitt minne. Vi vil savne en god partikamerat og et engasjert samfunnsmenneske.