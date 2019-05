Han er en av syv landslagsspillere uten kontrakt

Følg RA Sporten på Facebook !

Noen av Norges mest sentrale spillere vet ikke hvor de spiller til høsten. Andre håper kan få ny kontrakt med sine nåværende klubblag, noen har forlenget, mens fem spillere skifter klubb foran den kommende sesongen.

De sju som per nå er kontraktløse i 2019/20, er Jonas Holøs, Mathis Olimb, Mattias Nørstebø, Andreas Martinsen, Jonas Arntzen, Alexander Reichenberg og Mathias Trettenes.

Penger og suksess

Landslagskaptein Holøs gjør det klart at han ikke blir med videre i sveitsiske Fribourg-Gotterón.

– Nei, jeg skal ikke fortsette der. Så det er jo en litt viktig turnering for meg sånn sett. Jeg håper å spille bra gjennom hele VM, og jeg håper at noen lag som er interessert i en høyreback, følger med. Så får vi se. Men det er helt klart et alternativ å fortsette i Sveits, sier 31-åringen fra Sarpsborg til NTB.

Holøs forklarer hvilke ting som spiller inn når man ser seg om etter en ny arbeidsgiver:

– Det handler om hvilken rolle man får i laget, om muligheten til å vinne noe, og om økonomi. Det er de tre tingene som spiller mest inn, i tillegg til hvor klubben ligger geografisk.

– Jeg prøver jo å imponere (speiderne), men jeg regner med at hvis det er noen som er interessert i meg, så har de sett meg før og bare ønsker en oppdatering på hvordan jeg ser ut på isen. Gjør man det bra, så styrker man kortene sine, sier den solide backen.

Åpent for Sverige-duo

For Mathis Olimb (33), som har spilt for topplag i Sverige de siste årene, er det helt åpent hvor han ender neste sesong. Han fikk ikke ny kontrakt med Skellefteå og planlegger ikke å fortsette i Sverige.

– Først og fremst leter jeg utenlands, altså utenfor Sverige. Men så lenge jeg er klubbløs, må jeg være åpen for alt. Jeg ser først og fremst utenlands, i Tyskland eller Sveits, sier han.

En annen Sverige-proff, trønderen Mattias Nørstebø (23), må også på klubbjakt. I motsetning til Olimb foretrekker han å spille videre i SHL.

– Det er åpent akkurat nå. Jeg har vært mye skadd i to år i Frölunda, og jeg blir ikke igjen der. Jeg må komme meg litt bort fra det skadestempelet litt, sier han og fortsetter:

– VM er jo et utstillingsvindu, særlig med tanke på at jeg nesten ikke har spilt i år (18 kamper). Så da hadde det vært dumt å signere noe før VM. Jeg tar match for match her og ser om det dukker opp noe.

Martinsen håper på ny NHL-kontrakt

Den eneste NHL-spilleren i den norske VM-troppen er Andreas Martinsen. Han vil – ikke overraskende – fortsette i verdens beste ishockeyliga.

– Jeg vet egentlig ikke så mye. Jeg skal prate litt med agenten min, som er her nå. Jeg vil jo bli der borte (i Nord-Amerika), og det er det som er planen min. Men hvor det blir, det får vi se.

Martinsen fikk bare 24 NHL-kamper for Chicago Blackhawks sist sesong, mens han spilte 38 for farmerlaget Rockford IceHogs i AHL.

– Jeg hadde sett for meg at jeg skulle være oppe hele tiden og få mer spilletid. Men når det ble som det ble, var det greit for meg å komme ned til AHL, få litt selvtillit og spille mer, sier den 28 år gamle småbarnsfaren med respektable 154 NHL-kamper på CV-en.

To nye flytter ut

Det ligger an til at flere av de nevnte spillerne kan sikre seg kontrakter gjennom godt VM-spill. Fem av lagkameratene var tidlig ute og sikret seg kontrakter med nye klubber foran neste sesong.

Stefan Espeland skal til tyske Fischtown Pinguins etter solid spill for Vålerenga, mens Johannes Johannesen også flytter fra Norge og blir å finne i Düsseldorf.

Michael Haga og Erlend Lesund skifter klubb i Sverige og skal spille for henholdsvis Djurgården og Rögle. I tillegg vender Tommy Kristiansen tilbake til Stavanger etter å ha spilt «hjemme» i Sparta sist sesong.

