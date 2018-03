Hagen vant etapperitt

Rogalandsavis

Den mest rutinerte rytteren på det lokale sykkelprofflaget leverte varene og forsvarte den gule trøyen på siste dag. Under tøffe forhold kjempet han hardt for å beholde ledelsen og det klarte han når laget ble sendt fram for å styre hovedfeltet.

– Deilig, deilig! En stor lettelse å ta seieren sammenlagt, sier Krister Hagen i en pressemelding.

Etter flere ganger stang ut kom seieren.

– Endelig klarte jeg det. Jeg har vært nære før så det var utrolig godt å dra hjem seieren denne gangen. Laget er helt utrolig, vi hadde stålkontroll hele løpet og det er en fryd å se gutta legge ned så mye arbeid. De hjelper meg enormt og vi var sterke på slutten, sier han.

Hagen endte på sjetteplass på etappen.

Det var for øvrig en god dag på flere fronter for Team Coop søndag.

Erlend Blikra spurtet inn til en sterk fjerdeplass i pro kermesset Omloop Van Het Waalsland søndag.