Gull til Stavangerkameratene

Singelen har passert to millioner streams og albumet 10 millioner streams. De har allerede mottatt platinatrofé for singelen "Bare så du vett det", en låt som nå har streamet over 8 millioner ganger.

Stavangerkameratene, bestående av Tommy Fredvang, Glenn Lyse, Kjartan Salvesen og Ole Alexander Mæland, har siden våren 2016 fått en stor fanskare over hele landet, og fjoråret inkluderte singelsuksesser, debutalbum og omfattende konsertvirksomhet.

I disse dager er rogalandskvartetten ute med sin helt ferske singel, "Det e'kje någe å tenka på", som nå kan høres på radio og streamingtjenestene. Det er første smakebit på deres kommende andrealbum og ny turné senere i 2018.