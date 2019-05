Følg RA Sporten på Facebook !

Årets utgave av Hammer Stavanger startet fredag med en klatrekonkurranse. Starten gikk ved Stavanger Forum klokken 19.00, mens målgang var på toppen av Grisabakken etter at syklistene kjørte en rundløype om Universitet der Grisabakken ble passert ni ganger før målgang på siste passering.

På hver runde deles det ut 100 poeng til laget som er først over toppunktet, også går det ned til 15 poeng for lag nummer ti. I runde 3, 6 og 10 deles det ut doble poeng, og laget som samlet mest poeng totalt vant dagens etappe.

Bora Hansgrohes Sam Bennett tok 700 poeng de første rundene opp Grisabakken, før Lotto-Soudal og Jumbo-Visma tok kontrollen på rittet. Til slutt var det Jumbo-Visma og Amund Grøndal Jansens lag som vant dagens etappe.

– Det var hardt, og vi måtte gi bunn spiker fra start. Jeg er litt treg i starten, så jeg trengte litt tid for å kjøre meg inn i rittet før jeg tok noen poeng mot slutten. Seieren i dag betyr egentlig ikke så mye, siden du må gi full gass både i morgen og på søndag uansett, sa Grøndal Jansen til TV2 etter rittet.

Kristoff gjorde det bedre enn i fjor

Alexander Kristoff har vært sjuk de siste ukene, og følte seg heller ikke i dag i kjempeform.

– Det gikk fort fra start, og jeg kjente at beina var tunge. Derfor var det viktig for meg å sikre noen poeng på den første runden, og det greide jeg. Så jeg er fornøyd med at jeg gjorde det bedre enn i fjor, sier Kristoff til TV2.

Lørdag er det sprintetappe med målgang i Vågen, der Alexander Kristoff har gode muligheter til å ta masse poeng.

– Jeg følte meg ikke veldig bra i dag, og havnet ganske langt bak relativt kjapt egentlig. Sam Bennett så sterk ut i dag, og blir kanskje lei å slå i morgen også. I tillegg er Dylan Groenewegen sterk, så vi får se hvordan det går, fortsatte Kristoff.

