Groenewegen knuste spurtrivalene på den franske nasjonaldagen. Det var LottoNL-stjernens annen etappeseier på rad. André Greipel (Lotto Soudal) ble toer, mens Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) ble nummer tre.

Alexander Kristoff endte på 6.- plass.

Som på den sjuende etappen ble det en svært rolig dag på de 181 kilometerne mellom Dreux og Amiens. Med unntak av to 4.-kategoristigninger var det en ingen tvil om at det var spurtkanonene som skulle gjøre opp om seieren. Det ble spurtlagenes siste mulighet for etappetriumf før brostein og Alpene venter rytterne den neste uken. Den utnyttet Groenewegen.

Etter drøye 20 kilometer gikk Laurens ten Dam (Sunweb) i brudd. Den rutinerte nederlenderen fikk med seg Fabien Grellier (Direct Énergie) og Marco Minnaard (Wanty), og trioen fikk over fem minutter ned til hovedfeltet. Ten Dam slapp seg deretter ned igjen i feltet.

Grellier og Minnaard passerte først over den innlagte poengspurten og tok henholdsvis 20 og 17 poeng. I hovedfeltet satt Kristoff rolig i feltet, mens Arnaud Démare, Peter Sagan og Fernando Gaviria alle sikret seg poeng i kampen om den grønne trøya.

Med 16 kilometer igjen å sykle kom etappens første velt. Torsdagens vinner, Dan Martin, gikk i bakken og skadet seg. Også Toms Skujins, som innehar klatretrøya, var involvert i uhellet. Martins uhell gjorde at UAE-laget ble tvunget til å slippe ned flere hjelperyttere. Det førte til at Kristoff måtte klare seg alene i spurten.

Hovedfeltet hadde god kontroll på de to utbryterne og lot aldri duoen få mer enn et par-tre minutter i løpet av de siste 100 kilometerne. Med 10 kilometer igjen å sykle var det over for Grellier og Minnaard.

Phillipe Gilbert støtet med tre kilometer igjen, men Dimension Data med Edvald Boasson Hagen kjørte inn belgieren som ønsket seg å ikle seg den gule ledertrøya.

