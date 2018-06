Groenewegen nok en gang suveren

Nederlenderen skjøt fart på perfekt tidspunkt på oppløpet under etappen som hadde start i Kongsvinger og mål i Brumunddal.

Kristoffer Halvorsen kjempet om etappeseieren lørdag, men måtte strekke våpen mot Groenewegen og nøye seg med en tredjeplass.

– Han er på et nivå høyere enn oss, men det som var bra i dag var at laget gjorde en sinnssykt bra jobb, sa Halvorsen til TV 2 like etter etappen og sendte samtidig enda mer skryt i retning lørdagens etappevinner.

– Han er verdens beste per dags dato, men jeg skulle gjerne slått ham.

Alan Banaszek kom på annenplass lørdag, mens Groenewegen beholder den gule ledertrøya i rittet.

Nederlenderen vant åpningsetappen til Horten, før han igjen vant den tredje etappen med målgang i Sarpsborg fredag.

Lørdag var han nok en gang på toppen av podiet, og økte med det forspranget i sammendraget.

Håkon Lunder Aalrust fra lokale Team Coop ble nummer 13 på etappen. Sammen med lagkamerat Trond Håkon Trondsen var han eneste rytter fra norske lag innenfor topp 20 på etappen.

