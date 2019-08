Grav-vandal tatt på ny

Mannen hadde tent på en blomsterkrans samt knust et bilde i keramikk på en grav. To støtter var forsøkt veltet. Mannen vil bli fulgt videre opp av helsevesenet/rusomsorgen, melder politiet.

Det var forrige torsdag politiet fikk melding fra Sandnes kommune om at flere gravstøtter var veltet på Soma gravlund.

Da politiet kom til stedet viste det seg at en rekke gravsteiner var utsatt for skadeverk. 15 av gravsteinene var veltet, i tillegg til at 30 gravsteder var utsatt for skadeverk som knust pynt, ødelagte blomster og tilsmurt med det som kunne fremstå som blod.

