Gråt et døgn da hun innså at det ble Frp-samarbeid

SOLA (Dagsavisen): Det er både tapre smil og lette steg å se på Kristelig Folkepartis første landsmøte etter det opprivende veivalget i høst. At blå side kom til å vinne skjønte påtroppende nestleder Ingelin Noresjø allerede uka før det ekstraordinære landsmøtet i november.

– Da fikk jeg en sorgreaksjon. Jeg følte at nå holder jeg på å miste partiet mitt. Så begynte jeg å grine, og da gråt jeg i ett døgn. Jeg var så fortvila. Jeg klarte knapt å være på jobb. Jeg fikk en ordentlig reaksjon, men da jeg kom på landsmøtet var jeg forberedt på hvordan det kom til å gå.

– Sterk opplevelse

Hun innrømmer samtidig at det var ganske spesielt da kurvene ble sendt rundt og både røde, blå og gule KrF-ere skulle legge i sine stemmesedler.

– Jeg kjente veldig på at alle vi som stemte var med på å avgjøre Knut Arilds skjebne. Jeg kjente veldig på det alvoret. Det var en sterk opplevelse.

– Hvordan kommer et parti seg videre etter noe sånt?

– Jeg holder ikke fast ved nederlag. Jeg har grått meg ferdig, og mener at vi nå må gå videre. Det kan vi begynne med på dette landsmøtet, sier Noresjø.

Denne helgen velges hun som ny nestleder i partiet. Olaug Bollestad fortsetter i ledelsen, mens Kjell Ingolf Ropstad blir valgt som ny partileder. Nordland KrF, hvor Noresjø er fylkesleder, spilte egentlig inn tidligere stortingsrepresentant Hans Olav Syversen som ny partileder.

– Nordland KrF var såkalt rødt. Fylkesstyret mente at måten veivalget ble gjort, hvilke argumenter som ble brukt og abortdebatten som kom, tilsa at Syversen var et bedre alternativ for å samle partiet. Da han sa nei, var ikke det aktuelt lenger. Jeg personlig har alltid vært begeistret for Kjell Ingolf Ropstad, understreker Noresjø.

Hun er oppvokst i Fauske i Nordland med to lærerforeldre. Kanskje ikke der du venter å finne de største kristne miljøene, så hvordan ble Noresjø aktiv kristen?

– Pinsekarismatisk

– Moren min hadde nesten en slags radikaliseringsprosess, og dro oss barna med på møter i en av disse mange trosmenighetene som poppet opp på 80-tallet. Så ungdomstiden min var preget av en pinsekarismatisk trosbevegelse. Noen fant det skremmende, men jeg var veldig tiltrukket av det.

Noresjø ble også inspirert av moren som satt lange kvelder med fanget fullt av kommunestyrepapirer. Så på starten av 90-tallet tok hun med seg sitt engasjement for internasjonal solidaritet, skolepolitikk og abortspørsmålet, og meldte seg inn i KrFU. Der fikk 16-åringen sin politiske oppvåkning.

– Jeg husker jeg gikk rundt med en T-skjorte hvor det sto «klart vi kan forandre verden». Jeg trodde jo at med pur idealisme kan du forandre verden. Det henger fortsatt litt ved meg, jeg er ganske idealistisk. Men det er klart at du blir voksen etter hvert, og jeg er nok ganske realistisk også. Skal du få til ting må du inngå kompromiss, jobbe hardt og innse at det tar tid.

Løftebrudd

Det er kanskje også realisten i henne som gjorde at Noresjø raskt vendte blikket videre etter det dramatiske veivalget. Hun stemte for regjeringsplattformen, og bidro dermed til det knappe flertallet for KrFs regjeringsdeltakelse.

Så når sommeren drar seg mot høst, og Noresjø skal stå på stand med vaffeljernet og gule brosjyrer, er hun forberedt på å møte velgere som føler seg sveket.

– Det er jo bare å si det som det er. Dette er et løftebrudd. Men alternativet var å stå utenfor regjering, i skvis mellom to blokker, det var verre.

