Like før klokken 18.30 fikk politiet i Sør-Vest en melding om en gokart-ulykke ved Reve gokartbane på Klepp.

Kollisjonen skal ha skjedd mellom to gokarter, inne på banen, under et organisert løp i 8 års-klassen.

En jente er fraktet til sykehuset. Hun er bevisst, og har klaget på smerter i ryggen.

En gutt har fått medisinsk hjelp av lege på stedet.

En politipatrulje er på stedet, og foretar både avhør og undersøkelser.