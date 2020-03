Go-Ahead innstiller flere avganger på Jærbanen

I en pressemelding opplyser Go-Ahead at de grunnet koronasituasjonen innstiller flere avganger på Jærbanen fra og med førstkommende mandag 23. mars. Det vil i ukedagene kjøres lørdagsrute med utvidet rushtidsavganger morgen og ettermiddag. Fra og med lørdag 28. mars vil det kjøres søndagsrute på lørdager.

– Vi ser oss dessverre nå nødt til å innstille flere avganger på Jærbanen. Endringen trer i kraft mandag 23. mars og vil vedvare inntil videre. Vi er selvfølgelig veldig lei oss for dette, men håper at de reisende har forståelse for den situasjonen hele det norske samfunn nå befinner seg i, sier administrerende direktør i Go-Ahead Norge, Cathrine Elgin.

Nedgang i antall reisende

Selskapet opplyser om en markant nedgang i antall reisende. I tillegg har det vært en økning i sykefraværet og noe togpersonell er i karantene. Dette skaper behov for å innstille flere avganger.

– Folk lytter til myndighetene og holder seg hjemme. Det fører naturligvis til at det er langt færre reisende. Vi innstiller disse avgangene i samråd med Jernbanedirektoratet, sier administrerende direktør i Go-Ahead Norge, Cathrine Elgin.

– Vi håper på forståelse fra pendlerne for at disse tiltakene iverksettes på nåværende tidspunkt, og at dette ikke medfører for stor belastning for hver enkelt pendler, sier Elgin.

LES OGSÅ: Korona ødela Australia-utvekslingen til Helene (21)

Slik blir kjøringen på Jærbanen fra mandag 23. mars:

Go-Ahead vil kjøre lørdagsrute i ukedagene mandag til fredag.

I tillegg vil selskapet kjøre disse avgangene:

• Avgang fra Egersund kl. 04:53 med ankomst Stavanger kl. 06:00

• Avgang fra Egersund kl. 05:18 med ankomst Stavanger kl. 06:30

• Avgang fra Egersund kl. 05:51 med ankomst Stavanger kl. 07:00

• Avgang fra Stavanger kl. 04:49 med ankomst Egersund kl. 06:05

• Avgang fra Stavanger kl. 05:24 med ankomst Egersund kl. 06:34

• Avgang fra Stavanger kl. 06:24 med ankomst Nærbø kl. 07:03

• Avgang fra Stavanger kl. 07:24 med ankomst Nærbø kl. 08:06

• Avgang fra Nærbø kl. 07:11 med ankomst Stavanger kl. 07:50

• Avgang fra Nærbø kl. 08:18 med ankomst Stavanger kl. 09:00

Fra og med lørdag 28. mars vil selskapet kjøre søndagsrute på lørdager.

• Dette betyr at det kjøres timesavganger mellom Stavanger og Egersund

• Fra Stavanger til Egersund blir første avgang kl 08.54 og siste avgang kl 23.54.

• Fra Egersund til Stavanger blir første avgang kl 09.16 og siste avgang kl 23.21.

LES OGSÅ: Zlatko Tripic sitter fast i Tyrkia