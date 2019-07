Gladmat ryddet opp på Nytorget

RA skrev i gårsdagens avis om restaurantene Sofra Kebab House, Maggis Munchies, Thai Jasmine Cousine og Far East Take Away, som i tillegg til New Line Frisør nærmest ble innestengt bak Gladmat-boder langs nå det avstengte Nytorget.

LES OGSÅ: Sperret inne av Gladmat-boder på Nytorget

Nå er boder flyttet, området åpnet opp, og det er til og med på plass en liten grønn løper mellom fortauet og det offisielle Gladmat-området.

– Jeg har hatt en prat med noen av de som driver næring der oppe, og det virker som de synes løsningen som nå er på plass er ok. Det er vi kjempeglade for, sier daglig leder Maren Skjelde i Gladmat til RA.

Mye aktivitet

I går var det jevnt med sig og god aktivitet i bodene.

– Dette er nok et eksempel på at ting noen ganger må gå seg litt til. Det ble litt mer luftig og med lettere tilgang, sier Skjelde.

Fornøyde

Flere av de næringsdrivende var også fornøyde da RA var innom.

– Det ble en mye bedre løsning, sier Mohammed Kholili, som selv er frisør på New Line, men som er mer opptatt av naboene, spesielt den nystartede restauranten Maggis Munchies, som nå er langt mer synlig blant de øvrige matselgerne.