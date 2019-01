Det mener sjef Michael Sjøberg i Human Advisor Group. Han er ekspert på håndtering av gisselsituasjoner.

– En vesentlig betydning for at man får en løsning på saken, er at man får et livstegn, sier den danske eksperten.

Politiet sier de kun har hatt begrenset dialog med den antatte gjerningspersonen, og har ingen anelse om hvem det er.

– Gjerningspersonen har valgt en digital kommunikasjonsplattform som i svært liten grad muliggjør kommunikasjon. Det har ikke vært muntlig kontakt, har politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt tidligere opplyst. Det er mer og mer vanlig at det brukes krypterte meldingstjenester, ifølge Sjøberg.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Lørenskog den 31. oktober. Hun er kona til en av Norges rikeste menn, Tom Hagen. Politiet bekrefter at det er framsatt krav om løsepenger.

Tiger-kidnapping

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har sett tegn til at bortføringer med krav om løsepenger kunne ramme norske næringslivstopper. Politiet bekrefter at saken er unik i norsk sammenheng, men internasjonalt har det vært flere lignende saker.

Fenomenet har fått tilnavnet tiger-kidnapping fordi framgangsmåten kan sammenlignes med måten rovdyret jakter på.

NSR-sjef Jack Fischer Eriksen, som selv har bakgrunn fra PST og Utenriksdepartementet, sier det de siste årene har vært utviklingstrekk i samfunnet som har gjort det lettere å gjennomføre slike bortføringer.

– Det er lettere å kartlegge andre mennesker via sosiale medier i dag. I tillegg er det lettere å skjule transaksjoner via internett, sier han til NTB.

Bør ikke betale

Politiet har anbefalt familien til Anne-Elisabeth Hagen å ikke etterkomme kravet om løsepenger, noe de har lyttet til. Det mener Sjøberg er en riktig beslutning.

– Det er vanskelig å finne noen som anbefaler at man lar seg presse på den måte, sier han. Sjøberg sier det er mange hensyn som skal tas i gisselsituasjoner.

– Etter mitt syn skal man gjøre det som er nødvendig for at folk skal overleve en slik situasjon og begrense psykisk og fysisk skade, sier han.

Politiet opplyser at de ikke har fått noen livstegn fra den savnede kvinnen, men understreker at de heller ikke har fått tegn på at hun ikke er i live.

