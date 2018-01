Giskes advokater hardt ut mot Arbeiderpartiet

Rogalandsavis

«Giske er sykmeldt og har derfor ikke vært i stand til å fremlegge sin versjon. På et innledende stadium hadde Giske to møter med partiledelsen om sakene, men det var uttalt ved flere anledninger at han skulle få komme med et ordentlig tilsvar før partiet tok stilling. Senere har vi som Giskes advokater hatt en dialog om prosessen med Arbeiderpartiets advokater, men dette har heller ikke på noen måte erstattet Giskes behov for tilsvar», heter det i en pressemelding fra advokatene Christopher Hansteen og Frode Sulland.

Giske har meddelt til Ap at han mener å kunne tilbakevise sentrale påstander i noen av sakene. Det gjør fraværet av et tilsvar fra Giske ekstra problematisk, mener advokatene.

Ifølge Hansteen og Sulland har Ap brutt et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp – at den som blir anklaget, får gi sin versjon.

«Vi stiller oss også kritiske til at Arbeiderpartiet i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner», heter det i pressemeldingen.

Trond Giske har trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet som følge av flere varsler mot ham. Varslene er knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Giske har beklaget sin oppførsel, men samtidig framholdt på Facebook at det er kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

NTB har vært i kontakt med Giskes pressekontakt Bård Flaarønning. Han opplyser at Giske fortsatt er sykmeldt, og at han derfor ikke har mulighet til å kommentere saken.