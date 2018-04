Gir nytt håp til pelsdyrnæringen

Rogalandsavis

Av: Aslak Bodahl og Stian Fyen, ANB

– For et næringsparti som Høyre er det ganske sårt å være med på en slik avvikling. Det er ikke denne måten et næringsparti som Høyre skal jobbe på. At det i tillegg skjer over natta er ganske drastisk for dem det gjelder, sier fylkesleder i Rogaland Høyre, Elin Schanche, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Rogaland Høyre har fremmet et resolusjonsforslag til landsmøtet om at «Høyre må ta initiativ overfor de andre regjeringspartiene om å reforhandle punktet i Jeløya-avtalen om nedlegging av pelsdyrnæringen».

Saken kommer opp på helgens landsmøte. I den nye regjeringsplattformen vil det bli foretatt en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025.

– Dette har skapt sterke reaksjoner både i Rogaland og blant våre medlemmer, påpeker fylkeslederen.

– Vi skal være et parti som er opptatt av stabile og forutsigbare rammebetingelser. Jeg vet ikke om Høyre politisk noen gang har vært med på å legge ned en næring, sier Schanche.

Trodde det var trygt

Det er litt over ett år siden et flertall i Stortinget, inkludert Høyre, sikret en fortsatt bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen.

– Det er flere eksempler på bønder som har startet opp pelsdyrproduksjon etter dette stortingsvedtaket. Årsaken er at de har ansett det som trygt etter en omfattende prosess. Det er også bønder som har investert i flere og nyere bygg som følge av vedtaket, sier Schanche.

Verken Høyre eller Frp ønsket i utgangspunktet å avvikle pelsdyrnæringen. Beslutningen var en av Venstres største seirer i arbeidet med plattformen. Både Erna Solberg og Siv Jensen har uttalt at avviklingen var en av de vanskeligste sakene for dem å svelge.

– Avgjørelsen om å avvikle denne næringen går på vår troverdighet løs, understreker Schanche.

Svir i hjerteroten

Guri Wormdahl er kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag. Hun opplever at det er et bredt engasjement i Høyre både for pelsdyrnæringen og norsk landbruk.

– At en Høyre- og Frp-dominert regjering med 40 prosent av stemmene fra valget innfører et næringsforbud, faller mange tungt for brystet. Det svir nok i hjerteroten for mange Høyre-folk. Dette er et parti som er opptatt av forutsigbarhet for næringsdrivende og respekt for stortingsvedtak, påpeker Wormdahl overfor ANB.

Hun går så langt som å si at en avvikling av pelsdyrnæringen vil ta livsgrunnlaget fra familier som driver med landbruk der pelsdyr utgjør en viktig del av produksjonen.

– Stortingsvedtaket om en bærekraftig utvikling for næringen med strengere krav til dyrevelferd, skjedde etter en mangeårig prosess. Derfor tror jeg avviklingen handler om anstendighet for mange i Høyre. Å høre Rogaland Høyres begrunnelse samsvarer helt med vår holdning, sier Wormdahl.

Støtte fra Trøndelag

Trøndelag Høyre uttrykker støtte til pelsdyrnæringen. Fylkeslaget har sendt inn et resolusjonsforslag der hovedpoenget er å sikre gode overgangsordninger.

– Jeg aksepterer det som står i erklæringen og ser ingen grunn til å ta noen ny runde på det. Men vi har ikke diskutert forslaget fra Rogaland på vårt delegasjonsmøte. Vi skal ta en diskusjon om det på fredag. Det avhenger også av hva resolusjonskomiteen kommer fram til, sier leder Michael Momyr.

Kompensasjonsordningen for dem som driver med pelsdyr, skal utredes og klargjøres i løpet av 2018, ifølge regjeringen.