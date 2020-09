Klokken 13.59 kom det melding om at fyrverkeri var avfyrt inne i et bolighus.

Brannmannskap er på vei til Johannes' gate på Storhaug.

Det var forbipasserende som meldte 112, og politi er også på stedet.

Klokken 14.21 meldes det at situasjonen er under kontroll, og at de assisterer med å lufte ut.

LES OGSÅ: 13 fikk bot i kontroll på E39