Fullroses etter norsk EM-seier

Av: NTB

De norske håndballgutta hadde et sikkert grep på Hviterussland i håndball-EM. Det ga 33-28-seier søndag.

– Jeg sitter igjen med litt blandede følelser etter kampen. Men vi var fast bestemt på å vinne, så det var bra. Vi fikk egentlig en luke ganske tidlig, men hviterusserne fikk krype opp i ryggen på oss igjen. Det ble litt klabb og babb, sa landslagssjef Christian Berge i et intervju med TV 3 etter kampslutt.

– Vi kastet bort en del sjanser, men det var også mye bra i dag, la han til.

Berge ga ros til blant andre Gøran Johannessen etter matchen. Det gjorde også Frode Kyvåg og Joachim Boldsen i TV3-studio.

Kyvåg pekte blant annet på at den tidligere Viking-strategen nå var på vei mot å bli en komplett spiller ettersom skuddet hans er blitt mye tyngre.

Fornøyd

– Det var deilig å få mer spilletid (enn mot Frankrike) i dag. Jeg er godt fornøyd. Seieren burde ha vært enda større, men vi skal bli bedre i de neste kampene, sa Johannessen.

Selv om han gjorde en stor kamp vil han ikke kreve startplass i neste kamp og slo overfor TV3 fast at det er mange gode spillere å velge i.

Det ble aldri prekært for Norge i en kamp som får karakteren godkjent pluss sett i norsk lys. Festspillet kom bare i noen korte glimt.

Norge hadde definitivt avgjort etter 46 minutter på 25-19, men surret så virkelig mye til det sto 27-24 og 28-25.

4-2-0?

Med uavgjort eller bedre mot Østerrike i tirsdagens kamp, vil Norge garantert gå videre til neste fase av EM med to poeng i ryggen.

Det meste tyder på at Frankrike slår Hviterussland i sin siste kamp og vinner puljen med maksimal uttelling og får fire poeng med seg til Zagreb og hovedrunden der.

I drømmeland går det an å se for seg at hviterusserne slår Frankrike. Det vil i så fall gjøre at alle de tre lagene tar med seg to poeng videre – stadig under forutsetning at Norge ikke taper for et meget begrenset østerriksk lag.

Nesten

Fredag hadde Norge Frankrike helt på gaffelen til langt ut i andreomgangen. Men det endte med 31-32-tap.

Hviterussland hang godt med Norge en stund i 1.-omgangen søndag. Det kan de takke sin keeper Vjatsjaslaw Saldatsenka og noen svake norsk skudd for. Norge rykket fra så smått etter vel et kvarters spill, og sentral i den perioden var Magnus Gullerud med flere mål fra strekposisjonen.

Keeper Torbjørn Bergerud hadde redningstørke en lang periode før pause, men mot slutten av omgangen kom han opp med flere parader.

Han spilte også meget bra de siste 30 minuttene. Keepertrener Steinar Ege – for anledningen på pressetribunen – hadde han oppe i 46 i total redningsprosent.

Åpent

I pulje A – der Norges motstandere i en eventuell hovedrunde finnes – er det fortsatt flere muligheter. Kroatia, Island og Sverige ser ut til å gå videre.

Alt avgjøres i de tre kampene i Split tirsdag. Kroatene er eneste lag med full pott etter to kamper før møtet med Sverige.

Kampfakta:

Håndball-EM menn gruppe B spilt i Porec, Kroatia, søndag:

Norge – Hviterussland 33-28 (15-12)

Zatika Sports Arena

4750 tilskuere

Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen – Sander Sagosen 6, Bjarte Myrhol 5, Henrik Jakobsen, Kent Robin Tønnesen 5, Magnus Jøndal 1, Kristian Bjørnsen 6, Magnus Gullerud 6, Gøran Sørheim, Gøran Johannessen 4, Christian O’Sullivan, Eivind Tangen, Harald Reinkind, Magnus Abelvik Rød, Espen Lie Hansen.

Toppscorer Hviterussland: Artsem Karalek 5.

Utvisninger: Norge 2 x 2 min., Hviterussland 6 x 2 min.

Dommere: Gjorgji Nachevski/Slave Nikolov, Makedonia.

Norge møter Østerrike i siste gruppekamp tirsdag.