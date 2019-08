Full bompengesplid mellom Venstre og Frp truer regjeringen

Av Kristian Skårdalsmo og Are Føli, NTB

Frp-leder Siv Jensen fikk søndag tilslutning på et ekstraordinært landsstyremøte til det hun selv beskriver som en avtale for å redusere bompengebelastningen.

– Nå er det i realiteten opp til Venstre å avklare hvordan de stiller seg til det fremforhandlede resultatet. Hvis Venstre ikke vil være med på det, mener jeg det er opp til statsministeren å håndtere dette videre, sa hun.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen slo fast at partiet ikke stiller seg bak bompengeskissen som Frps landsstyre tok stilling til.

– Hva er konsekvensen hvis Venstre sier nei?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Men jeg håper Venstre tenker seg om en gang til og gir tilslutning til dette, sier Jensen til NTB.

Vag om innhold

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at alle de fire partiene nå behandler bompengeskissen, og at hun avventer tilbakemeldingene før hun sier noe mer om innholdet.

– Vi synes vi la en god skisse på bordet som var god og balansert for kollektivtrafikken og for å redusere bompenger. Vi får jobbe med disse sakene fremover, sier statsministeren til TV 2.

Solberg vil ikke si noe om skissens innhold.

– Skissen er nå til behandling i alle de fire regjeringspartiene. Jeg avventer tilbakemeldingene før jeg sier noe mer om innholdet, sier hun til NTB.

Jensen var også lite konkret søndag om innholdet i de punktene partiet behandlet på landsstyremøtet.

– Vi skulle gjerne gått lenger. Men dette betyr at bompengebelastningen for vanlige folk går ned, og at vi kan styrke kollektivsatsingen i de store byene.

Hun vil ikke si noe mer om detaljene i avtalen, utover at velgerne skal få vite om innholdet.

Ifølge VG har skissen en samlet ramme på mer enn 20 milliarder kroner over ti år. Ti milliarder kroner skal brukes på å øke statens andel av finansieringen av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.

– Ikke mer forhandlinger

De fire partiene har hatt samtaler om bompenger i over to måneder, men noen løsning på prosessen er ikke blitt lagt fram for offentligheten. Jensen avviser nye samtaler.

– Nå har vi forhandlet ferdig. Vi har brukt lang tid, og dette har tatt ganske mye av oppmerksomheten i valgkampen. Nå må vi komme videre, sier hun til NTB.

Frp-lederen avviser at Frp nå i realiteten har stilt et ultimatum til de tre øvrige regjeringspartiene om å godkjenne det som nå ligger på bordet.

– Jeg er ikke enig i det. Vi stiller ikke noe ultimatum. De fire partiene har forhandlet fram det vi klarte å legge på bordet. Det var grunnlaget som skulle avklares i de andre partiene. Den avsjekken har jeg nå gjort med Frp.

Bekrefter uenighet

– Vi har foreløpig ingen enighet, men vi er innstilt på å fortsette samtalene. Vi sitter i regjeringen og diskuterer dette som vi diskuterer alle andre spørsmål, sa Venstre-nestleder Ola Elvestuen da han møtte pressen i vandrehallen på Stortinget søndag kveld.

Elvestuen, som også er klimaminister, gjentok at Venstres prioriteringer er å bedre kollektivtransporten og redusere utslippene.

– Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv. Det krever enighet fra alle partiene, og den enigheten har vi ikke, sa han.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde søndag kveld et telefonmøte med partiets landsstyre. Da han møtte pressen etter møtet, ville han ikke si om partiet stiller seg bak skissen.

Stilte seks krav

Bompengeprosessen ble satt i gang i juni som følge av et grasrotopprør i Frp. Det skyldtes sterkt økende oppslutning om Folkeaksjonen nei til mer bompenger i flere kommuner.

På et ekstraordinært landsstyremøte i juni fremmet Frps seks krav: å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til lokale bidrag i byområdene og si nei til veiprising.

Hvilket gjennomslag Frp har fått for sine krav i den skissen som ble behandlet søndag, er fortsatt uklart.

– Jeg mener vi har tatt vårt eget landsstyre på alvor når vi har sittet og diskutert med de andre partiene, sa Jensen søndag.

Staten tar i år inn omkring 13 milliarder kroner i bompenger. Hvor stort beløpet blir neste år, må regjeringspartiene bli enige om på budsjettkonferansen 28.–29. august.

