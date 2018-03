Frp krever full bypakke-gransking

Rogalandsavis

- Vi forlager nå at arbeidet med bypakken stoppes helt opp. Vi kan ikke fortsette prosessene videre før det er tatt helt nye og nødvendige runder i de berørte kommunene, sier Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes, i en pressemelding som ble sendt ut tirsdag kveld.

- Bussveien finansieres med skattebetalernes penger. Vi krever at det offentlige prioriterer godt og riktig når de skal bruke andres penger. Her må hele bypakken ut til ny behandling i de berørte kommunene. Dette er fort stort og viktig til at styringsgruppen bestående av ordførerne på Nord-Jæren, kan behandle dette alene. Dette vil vi ta opp allerede i fylkestinget neste uke, sier fylkestinggruppeleder Anita Egeli.

Frp skriver videre at partiet vil være helt trygge på at det ikke lages dyrere løsninger enn det som strengt tatt er nødvendig.

Et av momentene i bussveien er blant annet at det er en sterkt fordyrende løsning for å kunne bygge om bussveien til bybane. Dette koster 30 prosent mer enn en vanlig bussvei ville kostet, heter det i pressemeldingen.

- Fremskrittspartiet mener at bussveien som bygges for å kunne konverteres til bybane ved en senere anledning, er en svært unødvendig merkostnad på cirka 30 prosent. Dersom andre partier mener at dette er en fornuftig merkostand, så må de fortelle bilistene som skal betale for bussveien, at bompengekostnaden vil øke med cirka 20 prosent, sier gruppeleder for Sola Frp, Tom Henning Slethei.

Frp mener bussveien har skapt store trafikkproblemer i Hillevåg.

- Stavanger Frp er allerede motstandere av at bussveien skal bygges midtstilt, slik det er bygget i Hillevåg og Lura. Kollektivfeltene vi har fra Hillevåg til Stavanger sentrum og videre til Madlakrossen er mer enn god nok, sier gruppenestleder i Stavanger, Leif Arne Moi Nilsen.