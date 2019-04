Av Birgitte Iversen

I NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen varslet Solberg at regjeringen likevel jobber med en mulig hjemhenting av foreldreløse barn med norsk tilknytning fra IS-områdene.

Amundsen, som er tidligere justisminister i Solbergs regjering og som nå sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Frp, sier han har fått en rekke SMS-er med sterke reaksjoner fra folk i partiet etter Solbergs signaler.

– Folk er rystet, sier Amundsen til NTB.

«Selvskading»

I et intervju med Aftenposten forrige uke brukte Amundsen begrepet «selvskading» om det å hente barna og mødrene som har bodd i IS-områder til Norge. Amundsen mener det blir svært vanskelig å begrense hentingen til foreldreløse barn som Solberg nå åpner for.

– Min frykt er at man åpner en dør som det blir veldig vanskelig å lukke. Barna kan brukes som anker for familiegjenforening. I verste fall kan dette være billetten for IS-krigere til Norge, sier Amundsen.

Han sier det ikke er vanskelig å forstå at man har sympati for små barn som sitter i leire med dårlige forhold, men peker på at skal man åpne for å hente hjem barn, så betyr det barn opp til 18 år.

– Det betyr at vi kan hente hjem barn som har vært gjennom terrortrening, og det er dypt problematisk, sier Amundsen.

Han mener Norge heller bør jobbe for å gjøre forholdene i leirene i de tidligere IS-områdene bedre for barna som er der.

– Påfallende forsvinning

Aftenposten skrev tirsdag om fem norske barn mellom ett og sju år som de har møtt i flyktningleiren al-Hol i Syria. Ifølge avisens opplysninger skal faren, en 31 år gammel norskafrikaner, være drept, og moren, en etnisk norsk kvinne, være forsvunnet.

– Når det kommer nye opplysninger, som i denne saken, er det viktige for Frp at vi er ryddige og prinsipielle. Vi har hele tiden sagt at vi ikke ønsker IS-krigere og disse mødrene tilbake til Norge, fordi de står for støtte til terrorregimer. Hvis barna kommer hjem, så vil også foreldrene måtte komme hjem, derfor ønsker vi ikke det, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim til NTB.

– Hva hvis barna er foreldreløse, vil dere da åpne for å hente dem til Norge?

– Om de er norske, vet vi ingen ting om nå, og det vil være noe vi må ta stilling til dersom det blir verifisert. Det er viktig at norske myndigheter har strenge krav til DNA-testing og fødselsattest og gjør alt de kan for å sjekke at det stemmer at mor og far er borte. Det er påfallende at mor plutselig er borte, sier Engen-Helgheim.

– Seier til KrF

Amundsen sier han forstår statsministerens vanskelige situasjon med å forsøke å forene en firepartiregjering med svært ulikt syn på saken. KrF og Venstre jobber sterkt for å få barna og mødrene hjem. Amundsen sier han tolker Solbergs utspill som en hånd ut til KrF, som har landsmøte i helgen.

– Det kan selges inn som en seier for KrF, som har engasjert seg sterkt i saken, sier Amundsen.

– Men dette er viktige saker for Frp, og jeg mener man bør ta hensyn til det nest største partiet i regjeringen, sier han.

– Hvor stor sprengkraft har denne saken når det gjelder regjeringssamarbeidet fremover?

– Det handler ene og alene om hvordan saken blir håndtert, sier Amundsen.