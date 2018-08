Friidrettstopp spådde lekende lett dobbeltgull

Lørdag fulgte 17-åringen fra Sandnes opp gullet på 1500 meter med en ny maktdemonstrasjon på 5000 meter. Unggutten kom alene til mål og kunne hilse til publikum på veien mot gullet.

Tidligere friidrettspresident, nå president i Det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen var overbegeistret.

– Når du ser en 17-åring leke, og alle i feltet skal forsøke å slå en eneste gutt. Dette er historisk, sa han til NRK – og fortsatte:

– Det har vel aldri hendt at vi har tatt to medaljer på en sånn distanse, kanskje i langrenn. Det er en enorm konkurranse her., Dette er verdens største idrett, og de gjør det på den kanskje største aftenen i friidretten noensinne. Det er ingen her som savner Bolt. Ingen.

– Det er 65.000 mennesker her og de går berserk. De gjør det for en 17-åring fra Norge, avsluttet Hansen.

