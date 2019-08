Friidrettsforbundets gullmedalje til Jakob Ingebrigtsen

Følg RA Sporten på Facebook !

Han fikk utmerkelsen under NM i Hamar før han skulle ut å løpe 1500 meter.

– Forbundets gullmedalje for aktiv idrett kan etter enstemmig vedtak av sentralstyret i et antall av høyst en hvert år tildeles den utøver som gjennom flere år har vist fremragende dyktighet, heter det i statuttene.

Jakob Ingebrigtsen satte blant annet norsk rekord på 5000 meter under Diamond League-stevnet i London for to uker siden med 13.02,03.

