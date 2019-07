Fredsprisvinner Yunus ønsker at kommunen fjerner platen

– Ingen samfunn skal såres av at mitt navn står skrevet i deres by, sier Muhammad Yunus til RA.

På Fisketorget i Stavanger kan man finne en bronseplate med hans navn og fotavtrykk på, og i det siste har denne installasjonen skapt blest i mediene. Ettersom fredsprisvinneren deler fornavn med muslimenes hellige profet, har enkelte ment at bronseplaten bør fjernes fra bakken.

Stavanger-ordføreren synes fredsprisinstallasjonen er innenfor det som må aksepteres for alle.

– Den skal handle om fredsprisvinnerne og har ingen tilknytning til profeten Muhammad. Ut ifra den informasjonen jeg har, ser jeg ingen grunn til at installasjonen skal endres, sier Sagen Helgø til RA.

Hun ser derfor ikke behovet for at saken skal løftes politisk.

– Jeg mener installasjonen er langt innenfor ytringsfriheten. Samtidig imøtekommer jeg alltid henvendelser om møte. Jeg åpner naturligvis for at de kan komme med sine synspunkter, sier hun.

Uenig

Fredsprisvinneren Yunus er ikke enig med ordføreren.

– Jeg kan fullt ut forstå følelsene deres. For at de skal slippe å oppfatte det som krenkende, mener jeg at platen bør fjernes fra bakken, sier Yunus. Han mener den må flyttes til et annet sted, og fram til et slikt sted har blitt funnet, bør den ifølge han selv oppbevares slik at ingen får tråkket på den.

Unødvendig

Leder i Muslimsk Fellesråd Rogaland, MFR, Mubarak Ali, sier at etter en prosess i styret, har MFR sendt ut en pressemelding i dag, hvor MFR har bestemt seg for å ikke følge denne saken videre.

I en pressemelding fra MFR står det at initiativet til henvendelsene som omhandler bronseplaten, ble tatt av to enkeltindivider. Grunnet ferieavvikling, var ikke MFR koordinert i denne saken. Som Summer Ejaz selv sa, har MFR vært kjent med denne problemstillingen i flere år, men det har ikke vært prioritert som en viktig sak for dem.

– Vi har forståelse for at enkelte kan føle seg krenket, men kunstinstallasjon har ikke hatt som intensjon å krenke verken Profeten eller islam. Muslimer burde uttrykke sin kjærlighet og respekt til Profeten gjennom deres handlinger, som gode norske borgere, melder MFR.

Ali mener at det nå må jobbes med å bringe alle i samfunnet sammen, i stedet for å konsentrere seg om saker som potenisielt kan splitte samfunnet.

– Denne saken ønsker vi å legge bak oss. Den har skapt unødvendig med misforståelser og hat både for muslimer generelt og MFR. Vår talsperson er overlesset med trusler og hatmeldinger. Vi ønsker å konsentrere oss om dialog og samhold, sier han.

Skaper mye følelser

Summer Ejaz er talsperson i MFR, og før helgen fortalte han RA at de har mottatt flere henvendelser fra muslimer som reagerer på installasjonen i Vågen.

– De opplever det problematisk at navnet til personen som er høyt elsket blant muslimer tråkkes på. For meg har dette vært en sak som har verket i flere år, sa han da til RA.

At hensikten med kunsten er å løfte fram Muhammad Yunus, ikke muslimenes profet, er underordnet i denne sammenheng, mener han. Ifølge islamsk tradisjon skal man unngå å fysisk tråkke på ethvert personnavn, uavhengig om vedkommende har religiøst tilknytning. Det anses som respektløst, forteller Ejaz.

– At navnet til profet Muhammad, fred være med ham, som er den største av islams profeter, skal havne under føttene på mennesker, er derfor helt uakseptabelt og skaper mye følelser, sa Ejaz til RA før helgen.