Fotballforbundet la fram planer for helsemyndighetene

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyste på den daglige pressekonferansen om virussituasjonen at Helsedirektoratet tidligere på dagen hadde møte med idrettsforbundet (NIF), fotballforbundet (NFF) og Folkehelseinstituttet.

– Vi har en god og konstruktiv dialog med NIF og NFF og ønsker å jobbe tettere sammen. Vi har startet en prosess og et samarbeid for å se hvordan vi gradvis kan komme i gang igjen med idrettsaktivitet innen forsvarlige rammer og i henhold til smittevernbestemmelsene, sa Guldvog.

– Det er et godt utgangspunkt for videre samarbeid, men jeg vil understreke at det foreløpig ikke er tatt noen beslutninger. Det er mange ting som skal ses i sammenheng når vi gradvis og kontrollert skal åpne opp.

Klaveness deltok fra fotballforbundet og sier til VG at hun opplevde det som et «veldig, veldig godt» og «konkret» møte. Hun la fram planer og scenarioer for gjenåpning av fotballen.

– Det ble veldig godt mottatt at vi har prøvd å lage løsninger og vært proaktive, sa hun til VG.

– Vi var spente og forberedte oss veldig godt sammen med NIF. Budskapet vårt ble lyttet til og forstått. Det ble spilt spørsmål, og forslagene våre ble konkret behandlet. Jeg kan ikke si om det er mer eller mindre sannsynlig at fotballen gjenåpnes etter dette møtet, men ut fra måten vi ble møtt på har jeg tro på at myndighetene vil vurdere idretten som en seriøs næring.

Torsdag har fotballforbundet innkalt til pressekonferanse med president Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt om koronavirussituasjonen.

