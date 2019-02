Følg RA Sporten på Facebook !

Mostue får to minutter for krysstakling, og Oilers må ut i nok et undertall. Tre minutter igjen av perioden.

MÅÅÅL . 0-1. Oilers tar ledelsen i Garasjen. Det er Tine Klofutar som sender Oilers i ledelsen. Oilers vinner en drop, og Vigier sender pucken ut til Klofutar som skyter fra litt innenfor blålinjen. Mye trafikk foran mål, og skuddet det sniker seg inn bak Joyce. Hans første poeng for sesongen.

Djupvik Løvlie med et frekt skudd, som Joyce redder. Pucken blir liggende fri, og sklir vekk fra Joyce. Men Oilers får ikke pirket pucken over mål streken denne gangen heller. Åtte minutter igjen av periode nummer to.

Søberg får pucken i slottet, men slurver litt i mottaket. Det gjør at pucken sklir litt vekk fra køllen, og skuddet går over.

Ny stor mulighet, men igjen redder Joyce mesterlig. Denne gang fra Medhus.

Midtveis i midtperioden nå, og lagene har begynt å produsere litt flere sjanser nå. Fortsatt høyt tempo, og mye hawaii-hockey.

To kjappe Finstad-skudd blir reddet av Holm.

Lagacé får to soner for seg selv, etter å ha snappet pucken i egen sone. Sklir gjennom midtsonen og inn i M/S' sone og kommer alene med keeper Joyce, men vipper pucken over mål. Omtrent som et straffeslag den muligheten der, men Lagacé får ikke overlistet Joyce.

Frøshaug kommer inn på isen, og M/S har overtall i ett minutts tid.

I samme angrep pådrar Mauldin seg også to minutter for slashing, og dermed er vi like mange mann på isen. Fire mot fire i 50 sekunder.

Lagacé snur seg og skyter kjapt, men Joyce redder. Søberg med en stor mulighet etter mye klabb og babb, men Joyce redder igjen. Returen sklir ut til Lucia, som har mye nett å sikte på. Skuddet går via en kølle og går over.

M/S-spiller Frøshaug får to minutter i boksen for slashing. Det gir Oilers dagens første mulighet i overtall.

Skudd for styring som Joyce gir retur på. Søberg er først på returen, men skuddet på backhand reddes av Joyce.

Midtperioden er i gang. Vi får håpe på litt mer action foran mål denne perioden.

1. periode:

Der var perioden over, og den ender målløst. Ingen store sjanser, men høyt tempo og god intensitet. Oilers må opp med presisjonen.

Fire minutter igjen av perioden, som har gått unna. Få store sjanser, bare én utvisning og få avbrudd i spillet.

M/S er ett av ligaens dårligste i overtall, og Oilers hadde full kontroll i sitt første undertall for dagen. Begge lag er fulltallige nå.

Klofutar får dagens første utvisning for å ha sendt pucken over vantet.

Ti minutter spilt, og fortsatt 0-0. Oilers er tunge nå, med flere skudd og mye press på Manglerud de siste minuttene. Men altså ingen uttelling.

Strålende pasning over til Djupvik Løvlie, men han bruker for lang tid på å få avgårde et skudd. M/S avverger og går i angrep, men Hermansen blir såpass presset at heller ikke hans skudd finner veien mot mål.

Fem minutter spilt i Garasjen. Oilers har mest puck og styrer spillet, men M/S har vært frempå med et par kontringer. Jevnspilt så langt.

Mauldin går på mål, men også han blir stoppet av Joyce i M/S-buret.

Djupvik Løvlie får en alle tiders mulighet etter bare 30 sekunder, men får en skrå vinkel etter å ha passert keeper. Dermed klarer han ikke å få pucken på mål.

Det var altså problemer med ismaskinen som forårsaket utsettelsen, da ismaskinen ikke fungerte etter at en puck skled inn under ismaskinen.

Der er pucken droppet, og kampen omsider i gang.

Før kamp:

Selv om Oilers slo Vålerenga i toppkampen i DNB Arena forrige helg, ga trener Todd Bjorkstrand klar beskjed om hva han syntes om prestasjonene de siste ukene. Hårføneren hadde imidlertid ikke den ønskede effekten, da Oilers regelrett ble knust av Frisk Asker og tapte hele 6-1 tirsdag.

Første periode mot Sparta var også fryktelig svak, og selv om laget burde ha vunnet med bedre prestasjoner i de to siste periodene, endte det med tap i Sudden Death mot Sparta sist. Poengtapene gjør at det nå ser fryktelig vanskelig ut å innhente Vålerenga på toppen av tabellen.

Motstander i kveldens kamp er Manglerud Star, som Oilers har slitt en del med denne sesongen. Riktignok mest på egen is i DNB Arena, da begge oppgjørene i Garasjen på Manglerud denne sesongen har endt med Oilers-seier.

Som ventet er verken Dennis Sveum, Phil Lane, David Morley eller Brandon Burlon klare til dagens kamp, mens Patrick Ulriksens smell ikke var så ille som først fryktet. Backen er dermed på plass, og det samme er Jørgen Kvål. Han har har blitt hentet tilbake til Oilers for tredje gang og går rett inn i en svært omstokket førsterekke.

Oilers rekker:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1. rekke: Jørgen Kvål, Johannes Johannesen, Peter Lorentzen, Kristian Forsberg, Greg Mauldin.

2. rekke: Patrick Ulriksen, Mats Larsen Mostue, Markus Vikingstad, Stephan Vigier, Markus Søberg

3. rekke: Tine Klofutar, Daniel Bøen Rokseth, Mario Lucia, Jacob Lagacé, Johannes Djupvik Løvlie

4. rekke: Even Kjellesvik, Magnus Hoff, Henrik Medhus, Simen Talge