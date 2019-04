Arbeidet med en skogbrann er ressurskrevende for Rogaland brann og reding. Da brannen startet skulle 150 mannskaper på plass med alt det innebærer, som for eksempel mat og avløsning. Samtidig skal de opprettholde normalberedskap i resten av fylket. Fortsatt er mannskaper i Sokndal for å etterslukke. Foto: Lars Hjalmarsson