I februar var partiet nede i en oppslutning på 10 prosent. I stortingsvalget i 2017 fikk Frp støtte fra 15,2 prosent av velgerne.

Mats Motrøen hos Ipsos mener at Frps svake oppslutning er i ferd med å bli en belastning for borgerlig side.

– Regjeringspartienes største problem er velgerlekkasjen til venstresiden som går via Frp, samt at de er helt avhengig av å dra både Venstre og KrF over sperregrensen for å opprettholde regjeringsmakten, sier han til Dagbladet.

I den samme målingen går Høyre fram med 2,5 prosentpoeng til 23,8 prosent, Venstre går fram med 0,2 prosentpoeng til 2,2 prosent, mens KrF øker med 1,4 prosentpoeng til 3,9 prosent.

Arbeiderpartiet går tilbake 0,7 prosentpoeng til 28,1 prosent, mens Senterpartiet får en oppslutning på 14,4 prosent, noe som er det samme som i mars. SV går tilbake 0,2 prosentpoeng til 6,8 prosent, Rødt går tilbake 1,1 prosentpoeng til 4,5 prosent, mens Miljøpartiet De Grønne går tilbake med 0,6 prosentpoeng til 3,0 prosent.

Undersøkelsen er utført mellom 23. og 25. april. Det var 942 respondenter. Feilmarginen er ikke oppgitt.