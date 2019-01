Den siktede godtok fengslingen, ifølge NRK.

Samboeren ble funnet død etter en brann i et bolighus, men obduksjonsrapporten viste at hun trolig døde av stikkskade. Mannen erkjente i midten av januar straffskyld for drap.

De to er begge i 50-årene.

