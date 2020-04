Foreslår flere innbyttere i fotballverden

Følg RA Sporten på Facebook!

Fifa vil tillate fem innbyttere i stedet for tre i en begrenset periode fordi det i mange ligaer kan bli spilt mange kamper på kort tid når fotballen kommer i gang igjen.

– Hvert lag må gis mulighet til å benytte seg av fem innbyttere, og i kamper som avgjøres med ekstraomganger kan de benytte seg av enda en til, heter det i forslaget til Fifa.

Hensikten er å begrense overbelastning og skader på spillerne når kampprogrammet blir tett.

Regelendringen må godkjennes av fotballens regelorganisasjon (Ifab), og til slutt er det opp til hvert enkelt medlemsland om de vil si ja til den midlertidige regelendringen.

Hvis forslaget blir godkjent skal det gjelde for ut sesongen 2020/2021 for klubbfotballen og ut året 2021 for landslagsfotballen.

Stort sett alt av fotball har vært satt på vent siden midten av mars.

