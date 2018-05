«Folkefest som gir millioner i kassen og nye muligheter»

Rogalandsavis

Mange stilte seg tvilende til om Viking hadde god nok økonomi til å ta steget rett opp i Eliteserien da Bjarne Berntsen ble presentert som ny trener i desember 2017. Nøyaktig fem måneder senere er bildet i ferd med å endre seg til det langt bedre i høyt tempo.

Klubben er ute av rød sone grunnet emisjonen i vinter, men også flere andre plussfaktorer er i ferd med å slå til samtidig.

Oppturen på markedssiden, og returen til Børge Moi Nilssen, har utvilsomt vært viktig. Legger du det sammen med at krisen i næringslivet i byen er i ferd med å avta er det lett å forstå hvorfor en nok kan plusse på ti millioner kroner i sponsorinntektene klubben siktet seg inn mot. Nå er 35 millioner et realistisk tall å nå.

15.835 besøkende tirsdag betyr samtidig at Vikings hjemmesnitt er 8813 tilskuere på årets første fire kamper på SR-Bank Arena. Tallet er selvsagt farget av 16. mai-festen, men likevel er klubben godt over snittet på 7380 tilskuere fra 2017.

Legger man til at folk genererer mer folk, og at toppstrid lokker selv om det er Obos-ligaen, er det nærliggende å tro at tendensen kan holde seg positiv.

Her ligger det en enorm økonomisk oppside for Viking. I år ble det budsjettert med totalt fem millioner i publikumsinntekter. Når man vet at tallet var 27 millioner i 2008 er det lett å se hvor stort vekstpotensialet er – og hvor mye de kan blåse årets budsjett. Å gå i pluss på bunnlinjen, i stedet for de ti millionene i minus som er vedtatt, er ikke usannsynlig nå.

Med over 10.000 solgte enkeltbilletter tirsdag er det nærliggende å tro at klubben sitter igjen med rundt tre millioner kroner – inkludert salget på stadion. Det er over halve budsjettet for 2018. På én kamp!

Med sånne summer snakker vi om forutsetninger som er i ferd med å endre seg relativt drastisk på kort tid.

Det vil gi helt andre muligheter til Bjarne Berntsen mot sommerens overgangsvindu. Selv om han aldri i verden kommer til å sløse kan han fort ha behov for mer enn de 50.000 kronene han kjøpte spillere for i vinter.

Usikkerhetsmomentene er nemlig mange. Leo Østigård og Markus Nakkim kan i teorien bli hentet hjem av Molde og VIF. Julian Ryerson blir sannsynligvis solgt – ettersom han ikke vil forlenge sin avtale.

Nøkkelspillere av slik kvalitet kan neppe erstattes uten å bruke penger. Samtidig må klubben betale for Tord Johnsen Salte om de vil bruke klausulen som ligger i avtalen med Lyon – og blir enige om en lengre avtale som Berntsen ønsker.

Så er det også flere spørsmålstegn. Skal klubben hente Jordan Hallam permanent? Hva koster han?

Kan det bli muligheter for å kjøpe Markus Nakkim fri fra VIF – hvor nok muligheten er større enn med Leo Østigård. Og skal en plusse på med ytterligere kvalitet og kvitte seg med «stallfyll»?

Det som er sikkert er at mulighetene for å ta grep har økt kraftig nå.

