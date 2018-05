«Folkefest som gir kroner i kassen og nye muligheter»

Rogalandsavis

Mange stilte seg tvilende til om Viking hadde god nok økonomi til å ta steget rett opp i Eliteserien da Bjarne Berntsen ble presentert som ny trener i desember 2017. Nøyaktig fem måneder senere er bildet i ferd med å endre seg til det langt bedre i solid tempo.

Klubben er ute av rød sone grunnet emisjonen i vinter, men også flere andre plussfaktorer er i ferd med å slå til samtidig.

Oppturen på markedssiden har utvilsomt vært viktig. Legger du det sammen med at krisen i næringslivet i byen er i ferd med å avta er det lett å forstå hvorfor en nok kan plusse på ti millioner kroner på det relativt lave budsjettet på 25 millioner klubben først siktet seg inn mot. Nå er 35 millioner et realistisk tall å nå.

15.835 besøkende tirsdag betyr samtidig at Vikings hjemmesnitt er 8813 tilskuere på årets første fire kamper på SR-Bank Arena. Tallet er selvsagt farget av 16. mai-festen, men likevel er klubben godt over snittet på 7380 tilskuere fra 2017.

Legger man til at folk genererer mer folk, og at toppstrid lokker selv om det er Obos-ligaen, er det nærliggende å tro at tendensen kan holde seg positiv.

Her ligger det en enorm økonomisk oppside for Viking. I år ble det budsjettert med totalt litt i overkant av fem millioner i publikumsinntekter. Når man vet at tallet var 27 millioner i 2008 er det lett å se hvor stort vekstpotensialet er – og hvor mye de kan blåse årets budsjett. Å gå i pluss på bunnlinjen, i stedet for de ti millionene i minus som er vedtatt, er ikke helt usannsynlig.

Med over 10.000 solgte enkeltbilletter mot Ulf onsdag sitter klubben igjen med rundt 1,4 millioner i inntekter ifølge Børge Moi Nilsen. Det inkluderer salget på stadion. Det er en solid porsjon av et publikumsbudsjett som alt kan bli nådd innen kort tid.

Med sånne summer snakker vi om forutsetninger som er i ferd med å endre seg til det bedre.

Det vil gi helt andre til Bjarne Berntsen mot sommerens overgangsvindu enn hva som ville vært tilfellet uten oppturen. Selv om han aldri i verden kommer til å sløse kan han fort ha behov for mer enn de 50.000 kronene han kjøpte spillere for i vinter.

Usikkerhetsmomentene er nemlig mange. Leo Østigård og Markus Nakkim kan i teorien bli hentet hjem av Molde og VIF. Julian Ryerson blir sannsynligvis solgt – ettersom han ikke vil forlenge sin avtale.

Nøkkelspillere av slik kvalitet kan neppe erstattes uten å bruke penger. Samtidig må klubben betale for Tord Johnsen Salte om de vil bruke klausulen som ligger i avtalen med Lyon – og blir enige om en lengre avtale som Berntsen ønsker.

Så er det også flere spørsmålstegn. Skal klubben hente Jordan Hallam permanent? Hva koster han?

Kan det bli muligheter for å kjøpe Markus Nakkim fri fra VIF – hvor nok muligheten er større enn med Leo Østigård. Og skal en plusse på med ytterligere kvalitet og kvitte seg med «stallfyll»?

Det som er sikkert er at mulighetene for å ta grep øker.

