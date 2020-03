FNB utsetter landsmøtet på ubestemt tid

Det melder partiet i en pressemelding.

Grunnen til utsettelsen er den usikre situasjonen vi i Norge og verden for øvrig befinner oss i , som et resultat av den pågående Koronakrisen og tiltakene som er satt i kraft for å dempe smittespredningen av viruset, melder FNB.

– Sentralstyret håper at landsmøtet kan avholdes i løpet av september eller oktober, det vil gjøres løpende vurderinger av dette i tiden fremover, skriver de i pressemeldingen.

Siden partiet skal stille til valg til Stortinget for første gang, i september 2021, vil sentralstyret sammen med resten av partiorganisasjonen, bestrebe seg etter å få avholdt landsmøtet så raskt det er praktisk mulig etter sommerferien.