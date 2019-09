FNB: — Hatt gode samtaler med de som sitter i opposisjonen

Når om lag 80 prosent av stemmene i Stavanger var telt opp var Frode Myrhol, ordførerkandidat i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) veldig fornøyd med resultatene.

– Nå ser jeg at vi er inne med tre stykker i fylket også, og det var målet vårt. Det gjør jo at vi kommer inn både i fylkesutvalget og alle komiteene. Vi ligger rundt 10 prosent i Stavanger med syv mandat, og det er kjempebra. Jeg er litt usikke på om Hundvåg har kommet inn. Kanskje de faktisk kan få oss opp på åtte. Jeg har et lite håp om det. Vi har også hatt gode samtaler med de som sitter i opposisjonen, og vi har blitt enige om å snakke mer med dem i morgen. Det er ingen ting skremt oss vekk fra de samtalene, sier Myrhol til RA.

Ifølge Myrhol har de hatt en forventning om å få cirka 10 prosent.

– Så dette er jo lang innenfor de målene vi hadde satt oss.

Før forhåndstemmene kom inn, trodde Myrhol realistisk sett at de kunne havne et sted mellom syv og ni representanter.

– Jeg tror vi har gjort det veldig godt i forhåndsstemmene. Det er veldig mange som sier at de stemmer for første gang, og at de stemmer oss. Så jeg tror kanskje at vi kan mobilisere litt folk der også, så det gjør at dette blir veldig spennende.

Hvordan har det vært å stille til valg i år?

– Dette er jo ikke første gang for oss. Vi stilte til valg for første gang i 2015. Da hadde vi også valgvake her og fikk inn tre representanter. Så dette har vi gjort før. Jeg var mer spent i 2015 enn det jeg er nå, for da var det spørsmål om vi i det hele tatt ville komme inn. Nå vet vi jo at vi komme inn i bystyret, men nå vet vi også at vi har store muligheter til å kunne få gjort endringer i bypakken. Vi har hatt gode samtaler om det med ulike partier. Så om vi blir en gruppe på syv-åtte stykker, da er vi så store at da får vi gjennomslag i den saken.

Har dere noen ideer om hvem dere eventuelt vil samarbeide med?

– Det har vi jo ideer om, men vi må se an litt hvordan dette valgresultatet blir også gjør vi vurderinger ut fra det. Vi har stilt krav både til Ap og Høyre og begge har jo svar opp mot det, men noen er litt mer diffuse enn andre.

Etter at de første tallene hadde tikket inn var ordførerkandidaten veldig positiv over tallene.

– Tallene er strålende! Vi venter fortsatt på sterke kretser for oss i FNB. Hundvåg fikk vi 14,5 prosent av stemmene på i 2015, så jeg ser muligheten til at vi kan øke enda mer, sier Myrhol på FNB sin valgvake på pubben Irishman.

Slik det ligger an nå blir jo FNB ganske avgjørende når det kommer til hvem som skal styre her i kommunen.

– Ja, det blir vi jo selvfølgelig. Vi er tredje største partiet her i Stavanger. Vi har forholdsvis god kontroll nå, tenker jeg, i forhold til hva som faktisk skal skje videre. Det er jo en drømmeposisjon å være i. Det betyr at vi er nesten garantert å få gjennomslag for endringer i bymiljøpakken. Vi er kanskje ikke store nok til å få fjernet den helt, men vi får gjort store endringer som folk vil sette stor pris på.

Hvordan tror du ellers ting vil endre seg utover kvelden?

– Nei, det er ikke godt å si. Vi må bare vente å se på det endelige resultatet. Det avhenger jo også litt av hvor store de andre partiene også blir, med tanke på mulig samarbeidskonstellasjon.

Er det noe som har overrasket deg med de første tallene?

– Neida, jeg er ikke så veldig overrasket. Jeg trodde ikke at MDG kom til å få en såpass stor økning her i Stavanger. Det er ingenting av målinger som har tydet på det tidligere. Jeg var også litt overrasket over at SV var blitt mindre enn Rødt. Det var jo en litt uvant situasjon. Men vi fokuserer stort sett på oss selv, og det har vært veldig, veldig positivt.