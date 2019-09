FNB: — En drømmeposisjon

Når om lag 80 prosent av stemmene i Stavanger var telt opp var Frode Myrhol, ordførerkandidat i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) veldig fornøyd med resultatene.

Klokken 21.03 viser opptellingen at FNB har en oppslutning på 10,4 prosent, noe som vil sikre dem syv representanter i kommunestyret.

— Slik det ligger an nå blir jo FNB ganske avgjørende når det kommer til hvem som skal styre her i kommunen?

— Ja, det blir vi jo selvfølgelig. Vi er tredje største partiet her i Stavanger. Vi har forholdsvis god kontroll nå, tenker jeg, i forhold til hva som skal skje videre. Det er jo en drømmeposisjon å være i. Det betyr at vi er nesten garantert å få gjennomslag for endringer i Bymiljøpakken. Vi er kanskje ikke store nok til å få fjernet den helt, men vi får gjort store endringer som folk vil sette pris på, sier Myrhol til RA.

— Hvordan tror du ellers ting vil endre seg utover kvelden?

— Nei, det er ikke godt å si. Vi må bare vente å se på det endelige resultatet. Det varierer jo også litt på hvor store de andre partiene blir, med tanke på mulige samarbeid, sier han.

Før de første tallene kom inn fortalte Myrhol at han realistisk sett trodde de ville havne et sted mellom syv og ni kandidater.

— Det er veldig mange som sier at de stemmer for første gang og at de stemmer på oss. Det gjør at dette blir veldig spennende, sier Myrhol til RA.