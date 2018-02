Flertallspartiene har avtalefestet at de skal «bevare og utvikle Nytorget til å bli et av byens beste uterom». F.v: Karl W. Sandvig (Pensjonistpartiet), Bjarne Kvadsheim (Sp), John Petter Hernes (H), Christine Sagen Helgø (H), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Per A. Thorbjørnsen (V) og Christian Wedler (FrP). FOTO: CAROLINE TEINUM GILJE