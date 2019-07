Flere skadeforfall for Sandnes Ulf

Følg RA Sporten på Facebook !

Sandnes Ulf-keeper Pål Vestly Heigre har slitt med en skulderskade, men er på bedringens vei. Likevel blir han ikke klar til kampen mot Ull/Kisa på søndag, og det gjør heller ikke Johannes Laaksonen eller Daniel Edvardsen,

– Johannes er tilbake i trening, men vi vil ikke skyve han inn på laget for tidlig. Så han blir ikke med, og det gjør heller ikke Pål eller Daniel. Ari (Mohr Jonsson) er tilbake, men trenger nok noen uker til før han er med i en kamptropp igjen etter skaden, forteller Sandnes Ulf-trener Bengt Sæternes.

LES OGSÅ: Slik skal de løse hjemmeproblemene

Trente med gamle kjenninger

Blant dem som var på plass på treningsfeltet til Sandnes Ulf på den siste fellestreningen før Ull/Kisa-kampen søndag var den gamle Ulf-kjenningen Remi Johansen.

Midtbanespilleren fikk 39 kamper på to sesonger i lyseblått, før han etter 2018-sesongen ikke fikk fornyet kontrakten.

Foran årets sesong signerte han for Sola, som nå er inne i sin sommerferie. Det er også grunnen til at Johansen trener med gamle lagkamerater.

– Det er mye bedre å være ute i sola og spille fotball enn å jogge for seg selv. Så vidt jeg vet er jeg ikke på vei tilbake til Sandnes, sier han og ler.

LES OGSÅ: Marvik slutter i Ulf og Madla