Flere lokale jakter kongepokal på hjemmebane

Det skal spilles over fire dager både i herreklassen og dameklassen. Turneringen avsluttes søndag ettermiddag.

Selv om de aller beste ikke deltar, slik det har vært i NM de siste årene, er det nok av lokale spillere med muligheten for å havne i toppen som er med. 26 av de 120 som starter er fra lokale klubber.

I herreklassen stiller tidligere norgesmester Ole Berge Ramsnes. Selv om han egentlig har trappet ned satsingen kan han fort hevde seg på en bane han kjenner godt. Det samme gjelder Stavanger GKs Sondre Ronold og college-spiller Petter Mikalsen.

Tidligere fotballprofil til start

En kuriositet på startlistene er den tidligere Adeccoliga-spilleren Klaus Jonas Vikesdal Petersen (31). Den tidligere SIF-, RIL- og Vidar- og Bryne-spilleren har nå spilt seg ned til 2,6 i handikap og representerer arrangørklubben Sola i mesterskapet.

Arrangørklubbens Steven Patrick Molumby og Joakim Knag vil også garantert ha et ord med i laget.

I kvinneklassen er Stavangers Marthe Wold blant de aller største favorittene til kongepokalen. Hun er hjemme fra college i USA og absolutt kapabel til å vinne på en bane hun kjenner meget godt.

Været en utfordring

Det som kan bli et hinder i helgen er dog været. Da Sola arrangerte NM i 2003 var det strålende. Nå truer høsten med sitt inntog. Værmeldingene ser ikke ut til å stå Sola GK bi når de skal arrangere NM og feire 25 år.

– Vi ønsket å 25-årsjubileet vårt med å gjøre noe ekstra. Banemannskapet og den frivillige gjengen har jobbet utrettelig for å få banen i tipp topp stand, og mandag kveld kunne vi endelig senke skuldrene litt. Banen er fantastisk bra for tiden. Det er bare så synd med værmeldingen slik den ser ut akkurat nå. Spillerne hadde fortjent å spille banen slik den er på innspillsrundene nå. Vi krysser fingrene for at værmeldingen ikke slår til. Det har jo skjedd før, sier daglig leder André Mortensen i Sola GK til Norsk Golf.

