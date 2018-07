Flere kvinner tar båtførerbevis

Rogalandsavis

Til sammen tok cirka 12.000 personer båtførerprøven og fikk sitt båtførerbevis første halvår i år. Av disse var 4.744 kvinner, viser tall fra Norsk Test AS.

Det gir en kvinneandel på 32,7 prosent, en økning fra 30,2 prosent i samme periode i 2017. Men totalt sett sank andelen som fikk beviset. I første halvår 2016 ble det utstedt omkring 16.500 båtførerbevis. I første halvår i fjor var det bare rundt 12.000 som tok det samme beviset, og tallene viser altså rundt det samme antallet i år, en kraftig nedgang på nærmere 4.500.

– Beklagelig

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad synes det er beklagelig at statistikken totalt viser en synkende tendens og mener det er viktig at alle som fører en fritidsbåt, skaffer seg best mulig kompetanse.

– Samtidig er det gledelig at kvinnene tar roret, da det viser seg at de i de fleste tilfeller kan være bedre båtførere enn de mannlige, sier Alvestad.

Administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test, som administrerer ordningen med båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet, mener at både vanskeligere pensum og dårlig vær er blant årsakene.

– Noe av forklaringen kan være at pensum til båtførerprøven ble noe vanskeligere etter en justering fra 1. januar 2017. Strykprosenten økte i denne perioden. Det som vi antar har størst betydning, er været på Østlandet. I fjor var det kaldere og ikke minst mer vind, noe som påvirker mange av førerne av noe mindre båter, sier Nilsen.

Obligatorisk

Båtførerbeviset er kun obligatorisk for dem som er født etter 1. januar 1980, selv om eldre båtførere oppfordres til å ta beviset. Det er nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter.

For å få beviset må man ta et teorikurs som skal gi grunnleggende kunnskap og navigering, regler og sjømannskap. Det kreves ingen praktisk prøve.

I løpet av inneværende år vil det totalt være utstedt om lag 350.000 båtførerbevis, av disse er 70.000 utstedt til kvinner, ifølge Norsk Test.

(©NTB)