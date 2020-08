Flere hundre i Haugesund må i karantene

– Det var dette vi fryktet skulle skje, sier kommuneoverlege Katrine Marie Haga i Karmøy kommune til Stavanger Aftenblad.

Tirsdag ble det kjent at to bartendere i Haugesund testet positivt for koronasmitte. En av dem jobbet på Bytunet Nattklubb i Haugesund, og kommunen har bedt alle som var på utestedet torsdag, fredag eller lørdag, om å melde seg.

(©NTB)