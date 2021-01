Flere fikk reisenekt på Gardermoen

Årsaken var at de ikke kunne framvise negativ koronatest fra de siste 24 timer, skriver Aftenposten.

Innreisereglene til Danmark ble skjerpet lørdag. Før klokken lørdag holdt det å kunne vise dokumentasjon på negativ test fra de siste 72 timene, men dette er nå skjerpet til de siste 24.

Det var det ikke mange av dem som skulle med 6-flyet søndag morgen som hadde fått med seg.

– Reglene ble gjort gjeldende fra kl. 17 lørdag. For veldig mange ble dette kort varsel. Det endte med at 70–80 personer ikke oppfylte kravene. Det er kjedelig for dem som ble berørt, men vi booker selvsagt om til en annen flight for dem, sier direktør for samfunnskontakt i SAS, Knut Morten Johansen

Han sier de har informert reisende både på sine nettsider, samt at de har sendt melding til samtlige passasjerer for de konkrete flygingene.

De nye reglene gjelder også reisende som skal reise videre til et tredje reisemål via Danmark.

