Fire av de fem mest søkte studiene til Universitetet i Stavanger (UiS) i år, er innenfor helse og omsorg. Den nye utdanningen i paramedisin har nesten 40 primærsøkere per studieplass.

Fire av de fem mest søkte studiene er innenfor helse og omsorg. Den nye utdanningen bachelor i paramedisin med 784 primærsøkere til 20 studieplasser har dermed hele 39,2 søkere per studieplass. Sykepleierutdanningen ved UiS har 744 primærsøkere til 295 studieplasser. Det er en nedgang fra rekorden i fjor. Nedgangen skyldes trolig økte krav til norsk- og matematikkunnskaper nasjonalt, samt flere bachelorstudier å velge mellom innenfor helsefag.

Stort behov i framtiden

– Samfunnet har et stort behov for helsepersonell i framtiden. Søkertallene viser at vår satsing på helserelaterte utdanninger treffer. I 2023 vil Ullandhaug og regionen ha et nytt sykehus på plass, og forhåpentligvis også studier innenfor medisin. At nær 800 søkere konkurrerer om 20 studieplasser i paramedisin viser at det er et stort behov og ikke minst interesse for flere studieprogram innen helsefag, sier seniorrådgiver Susanna King ved strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS i pressemeldingen.

Nesten på topp

De mest søkte studiene etter de to helseutdanningene er bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern.

Antallet søkere til petroleumsrelaterte utdanninger øker i år med 17 prosent til bachelor- og femårige utdanninger og med 1,5 prosent til de toårige masterutdanningene. Også de internasjonale søkerne har fortsatt stor interesse for petroleumsrelaterte utdanninger med 818 primærsøkere til 65 studieplasser.

Data fortsetter å være populært og det merkes på søkertallene. Både i Samordna opptak, lokalt opptak og fra internasjonale søkere er det gode tall ved UiS. Størst er økningen i internasjonalt opptak, med 51 prosent. I det lokale opptaket tilbyr UiS to nye datautdanninger: Applied Data Science og Computational Engineering, masterutdanninger som begge har gode søkertall.

– UiS har satset mye på datautdanninger de siste årene og har nå 5 masterutdanninger i faget, der studentene lærer alt fra robotteknologi til sikre datasystemer og beregning av store datamengder. Datakompetanse trengs på stadig flere områder i samfunnet, også innenfor helseteknologi, og vi ser at de som studerer data får jobb før de er ferdig med utdanningen sin, sier King.

Flere vil bli grunnskolelærere

Barnehagelærer er den mest søkte lærerutdanningen, tett fulgt av grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn. I det lokale opptaket er det nesten en dobling av søkere til master i spesialpedagogikk. Samtidig er det en halvering av søkerne til praktisk pedagogisk utdanning (PPU) allmennfag. Dette skyldes i stor grad en nasjonal endring med krav om master for opptak.

Totalt sett har det lokale opptaket ved UiS sitt nest beste år med 5750 primærsøkere, til toårige masterutdanninger og videreutdanninger. Dette er 4,5 prosent nedgang fra i fjor, da søkningen var rekordhøy.

Det var 2 639 primærsøkere til 241 studieplasser i det internasjonale opptaket ved UiS.

For de internasjonale søkerne er det Master i Data Science som er mest søkt. Den følges av International Hospitality Management og hele tre masterutdanninger med forskjellig retning innen miljø. I tillegg er det økning for petroleumsutdanninger.

Høyeste søkertall noensinne

6038 studiesøkere har UiS som førstevalg i år, viser tall fra Samordna opptak (SO).

Det er den høyeste søkningen til grunnutdanninger ved UiS noensinne.

Det nasjonale opptaket, Samordna opptak (SO), som omfatter bachelor- og 5-årige masterutdanninger samt årsstudier har en økning med 0,5 prosent primærsøkere til UiS. Det er 32 flere søkere enn i 2018, som også var et rekordår. Primærsøker er en søker som har utdanningen som sitt førstevalg på søknadsskjemaet.

– Med oppgangstider i arbeidsmarkedet samt mindre kull i søkergruppen er dette gode tall for UiS. Vi er glade for at stadig flere vil studere hos oss. Universitetet vårt er attraktivt og Stavanger er en ettertraktet studentby, sier seniorrådgiver King.

Oversikt:

** UiS-studier med flest primærsøkere i det nasjonale opptaket (Samordna opptak)

Utdanning Antall primærsøkere studieplasser 1. Paramedisin, bachelor 784 20 2. Sykepleie, bachelor 744 295 3. Økonomi og administrasjon, bachelor 516 195 4. Sosialt arbeid, bachelor 360 80 5. Barnevern, bachelor 327 105 6. Rettsvitenskap, bachelor (SO fra 2012) 211 58 7. Barnehagelærer, bachelor, deltid 180 60 8. Hotelledelse, bachelor 179 75 9. Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, heltid 174 70 10. Datateknologi, bachelor 155 60



** UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjnale opptaket (Samordna opptak):

Utdanning Primærsøkere per studieplass Antall primærsøkere 1. Paramedisin, bachelor 39,2 784 2. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor 5,3 106 3. Sosialt arbeid, bachelor 4,5 360 4. Rettsvitenskap, bachelor 3,6 211 5. Kunst og håndverk, årsstudium 3,6 36 6. Kroppsøving/idrett, årstudium 3,5 104 7. Kroppsøving/idrett, bachelor 3,4 103 8. Barnevern, bachelor 3,1 327 9. Barnehagelærer, bachelor, deltid 3,0 180 10. Journalistikk, bachelor 2,9 72

** Studier med flest antall primærsøkere i de lokale opptakene ved UiS:

Studium Antall primærsøkere Antall studieplasser 1 Helsesykepleie, master, deltid 459 25 2 Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) allmennfag, hel- og deltid 382 180 3 Endringsledelse, master 314 35 4 Samfunnssikkerhet, master (overført fra SV, 2018) 256 48 5 Industriell økonomi, master 249 45 6 Rus og psykisk helsearbeid, MA 241 35 7 Spesialpedagogikk, master, heltid/deltid 228 40 8 Jordmorfag, master 221 20 9 Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) yrkesfag, hel- og deltid 214 30 10 Utøvende musikk, bachelor 180 22

** Studier med flest antall primærsøkere i det internasjoanle opptaket ved UiS:

Utdanning Antall primærsøkere Antall studieplasser 1 Data Science, master 295 10 2 NORINT (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige)* 278* 25 3 International Hospitality Management, master 184 15 4 Nordic Master in Social Work and Welfare* 159* 40 5 Environmental Engineering, master (tidl. Environmental Technology) 150 10 6 Mechanical systems and Renewable energy, int. oppt. 147 10 7 Energy, Environment and Society, master 142 10 8 Civil engineering Structures and Offshore Structures, int. oppt. 142 20 9 Biological Chemestry, MA 134 5 10 Industrial Asset Management MA 131 10

* Er ikke primærsøkere da dette er et eget opptak.