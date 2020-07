Finn din egen fjelltopp

Koronapandemien innebærer at det blir Norgesferie for de fleste i år. Men det gir mulighet til å oppdage skjulte skatter i nærområdet, mener generalsekretær Lasse Heimdal i organisasjonen Norsk friluftsliv.

– Det er jo nettopp det vi skal gjøre nå: Bruke det lokale og nære friluftslivet. Kanskje koronaen kan være medvirkende til at vi blir mer kjent og finner turmål som vi kan ha glede av i mange år fremover, sier Heimdal til NTB.

Klassikere falt ut

Listen over de høyeste toppene i hvert fylke og i hver kommune har blitt kortere etter innføringen av kommune- og regionreformen, som lettet landet for åtte fylker og 72 kommuner. Klassikere som Hardangerjøkulen og Rondslottet er ikke med på lista, ifølge magasinet Villspor , som har laget en oversikt over de tapte toppene.

Da Akershus ble slått sammen med Buskerud og Østfold, mistet for eksempel Hurdal kommune statusen som hjemsted for fylkets høyeste topp – Fjellsjøkampen 812 moh. Nå er det Folarskardnuten i Hol kommune som rager høyest i Viken fylke med 1.993 moh.

– Vi ser på dette som konkurransedrivende og må heller sørge for at det flotte naturområdet på og rundt Fjellsjøkampen blir mer kjent. Store områder med vernet landskap og flott utsikt tilgjengelig hele året bør være av interesse for alle som besøker oss i Hurdal, sa ordfører Paul Johan Moltzau til tidsskriftet tidligere i år.

Kommuner lager turtipslister

Heimdal i Norsk friluftsliv synes det er en god idé å gi folk en oppdatert oversikt over høydepunktene i kommuner og fylker. Mange kommuner har allerede laget egne oversikter og tips til lokale toppturer.

– Absolutt alle kommuner i Norge har skatter av naturopplevelser. Det er det som er så flott med Norge, vi har så utrolig variert natur, sier Heimdal.

Det er slett ikke nødvendig å søke seg til de mest populære turmålene og landets aller høyeste topper. Det er flere fordeler med å finne alternativer, mener han. Man slipper kø og trengsel, og turmålet kan være lett tilgjengelig.

– Ofte er det snakk om steder som ligger bare minutter hjemmefra. Mange steder trenger man ikke bil engang, sier han.

Det er laget en rekke apper som kan gi ideer til turer og friluftsliv. Også Nafs veibok – som er tilgjengelig på nett for abonnenter – er en god kilde til informasjon, tipser Heimdal.

– Den skriver om flotte turmål i så å si alle kommuner og har en oversikt over de beste utsiktspunktene i Norge, sier han.

Apper for turruter og friluftsliv

UT.no: Turplanleggeren fra Den Norske Turistforening, inneholder 12.000 turforslag og 1.200 hytter over hele landet.

GodTur: Portal fra Friluftsrådenes Landsforbund og Statskog tilbyr ulike kart og turforslag fra hele landet. Oversikt over friluftsanlegg, som gapahuker, badeplasser, åpne hytter og rasteplasser.

Outt: Tips til turmål og aktiviteter.

DNT SjekkUt: Finn favoritturposter nær der du er. Du kan signere digital gjestebok og dele opplevelsen på sosiale medier.

norgeskart: Tilgang til mange typer kart, som topografisk kart, topografisk rastekart og sjøkart fra Statens kartverk. I tillegg kan du velge Googles satellittkart.

Kul Tur: En ny app fra Den Norske Turistforening rettet mot barn. Man kan registrere turaktiviteter. turlengde og samle poeng hver gang man er på tur.

Stolpejakten: Lavterskeltilbud hvor du skal finne stolper plassert rundt i nærmiljøet. Målet er å bli bedre kjent på tur i byen eller distriktet. Passer for unge og gamle, er tilrettelagt for dem med funksjonsnedsetting.

Hjelp 113: App fra Norsk Luftambulanse som man kan bruke når uhellet er ute. Ring nødsentralen via appen, og den vil automatisk dele koordinater til stedet der du befinner deg. Inneholder også plassering og informasjon om hjertestartere i Norge.

Kilde: Norsk friluftsliv

