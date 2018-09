Finaledrama for Strandli – mister makkeren

Rogalandsavis

Kristoffer Brun må stå over lørdagens VM-finale i Plovdiv grunnet sykdom. Jens Holm, fra Sarpsborg roklubb, som har deltatt i båtklassen lettvekt dobbeltfirer i årets VM overtar plassen hans.

– Det var fredag morgen i sammenheng med forberedelser til treningsøkt ved soloppgang at Kristoffer følte seg dårlig. Han ble umiddelbart fulgt opp og ivaretatt av landslagets støtteapparat og det internasjonale roforbundets medisinske komité. Den norske lettvektsdobbeltfireren ble vinket rett inn til bryggene etter målgang i B-finalen fredag ettermiddag klokken 15.10. Der informerte landslagstrener Johan Flodin at alle fire var aktuelle som reserverer til lørdagens finaleløp, skriver roforbundet i en pressemelding.

Klokken 16.30 (bulgarsk tid) ble det klart at Jens Holm ville bli Kristoffer Bruns reserve, dersom Brun måtte kaste inn håndkleet. Lørdag morgen ble det av helsemessige årsaker bestemt at Holm måtte steppe inn for en syk Brun.

Strandli hadde veto

Roforbundet opplyser at Are Strandli hadde veto i beslutningen om båten som helhet skulle delta eller trekkes.

– Tross omstendighetene er det positivisme i laget. Jens og Are har rodd fire kilometer i morges for å sjekke innstillinger på båten og er nå klare for innveiing klokken 10.16. De er begge innstilt på å gjøre alt som står i deres makt i finalen kl 12:16, sier landslagstrener Flodin.

24-åringen Jens Holm representerer Sarpsborg roklubb og gjorde sin entré i internasjonal seniorroing i 2016. Da tok han bronse i den tredje verdenscupregattaen, som ble avholdt i Poznan, Polen, i lettvekt dobbeltfirer. Siden har han hatt tilnærmet fast plass i lettvektsdobbeltfireren, og skal lørdag altså prøve å hjelpe Are Strandli til ny mesterskapsmedalje.

